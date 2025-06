Lopakodó bombázók kezdtek röpködni, amikor Trump az Irán elleni támadásról kezdett tanácskozni

Több B-2-es lopakodó bombázó haladt nyugat felé a Csendes-óceán felett szombaton – írja a New York Times egy amerikai tisztviselőre hivatkozva. A lap forrásai szerint mindez erődemonstrációnak tekinthető, miközben Donald Trump elnök egy iráni kulcsfontosságú nukleáris létesítmény elleni esetleges csapás lehetőségét mérlegeli. Trump várhatóan délután tér vissza Washingtonba New Jersey-ből, és az esti órákban beszéli meg a nemzetbiztonsági tanácsadóival az iráni nukleáris létesítmények elleni, izraeli támadásokhoz való csatlakozás lehetőségét.

Az amerikai elnök csütörtökön azt közölte, hogy két héten belül dönt arról, jóváhagy-e közvetlen amerikai részvételt Izrael oldalán az Irán elleni légicsapásokban. A bombázók mozgatása önmagában nem jelenti azt, hogy Trump meghozta volna a döntést a támadásról. A New York Times szerint nem szokatlan, hogy a katonai eszközöket előzetesen pozícióba helyezik, hogy több lehetőséget biztosítsanak az elnök számára, még akkor is, ha ezeket végül nem vetik be.

B-2-s bombázó Fotó: FREDERIC J. BROWN/AFP

A B-2 jelenleg az egyetlen amerikai repülőgép, ami képes szállítani 13,6 tonnás, földalatti bunkerek áttörésére alkalmas bombákat. Ezek képesek behatolni Irán föld alatti, fordói urándúsító létesítményébe. Trump csütörtökön közölte, hogy két héten belül dönt a csapásmérésről. A bombázók valószínűleg egy amerikai támaszpontra, Guamba tartanak. Abbasz Araghcsi iráni külügyminiszter arra figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok katonai beavatkozása „rendkívül veszélyes lenne mindenki számára”.

A Nemzeti Hírszerzés (NI) igazgatója, Tulsi Gabbard szombaton már arról beszélt, hogy az amerikai hírszerzés adatai szerint Irán képes lehet heteken, vagy hónapokon belül atomfegyver előállítására, ha döntés születik arról. Az izraeliek 30 vadászgépet küldtek szombaton Irán délnyugati részére, az Ahváz térségébe katonai célpontok elleni csapások végrehajtására. Az érintett terület valószínűleg azon a repülési útvonalon helyezkedik el, amit az amerikai bombázók használnának, ha Donald Trump elrendelné a Fordo területén található urándúsító létesítmények elleni támadást.