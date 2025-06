Orbán Viktor összehívta a Védelmi Tanács ülését

Kora délutánig kellett várni, mire Orbán Viktor is megnyilvánult az éjszakai iráni fejlemények ügyében. Miután Donald Trump – akiről a választások előtt a magyar miniszterelnök még úgy beszélt, mint „a béke elnöke” – légicsapásokat rendelt el iráni atomlétesítmények ellen, még Orbánnak is túl nagy lépés lett volna Brüsszelt vagy az ukránokat hibáztatni, inkább újra elővette a „bevándorlás” kártyát, és természetesen sokadszorra is összehívta a Védelmi Tanácsot:

A közel-keleti helyzet eszkalálódása miatt összehívtam a Védelmi Tanács ülését.

Az iráni-izraeli háború hatásai el fogják érni Európát: tüntetésekre és növekvő terrorfenyegetettségre kell felkészülnünk.

Mi kedvezőbb helyzetben vagyunk, mert nem engedtük, hogy bevándorló-országgá tegyék Magyarországot. A szükséges lépéseket megtesszük, hogy továbbra is garantáljuk Magyarország békéjét és biztonságát

– írta a Facebookon a miniszterelnök, aki posztjában egyszer sem utalt rá, hogy az iráni-izraeli háborúba belépett a Trump vezette Amerikai Egyesült Államok is.