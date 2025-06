Szentkirályi még reggel is arról posztolt, hogy lesz miről vitázni a Közgyűlés ülésén, majd a Fidesz inkább kihagyta az egészet

Rekordgyorsan ért véget a Fővárosi Közgyűlés ülése, miután a Tisza és a Fidesz képviselői is bojkottálták, így nem volt határozatképes.

Hogy a két legnagyobb frakció távol marad, az csak szerda reggel derült ki. A Tisza még a közgyűlés kezdete előtt, fél kilenc körül küldött ki közleményt arról, elegük van abból, hogy a Fidesz frakciója minden közgyűlésből balhét és színházat csinál, majd odaszúrtak Karácsonynak is, aki szerintük hónapok óta asszisztál ehhez a fideszes cirkuszhoz.

Fotó: Kovács Bendegúz

A hosszú közleményben egyetlen szó sem volt a Pride-ról, de azért adja magát az értelmezés, hogy az is magyarázhatta a tiszás távolmaradást, hogy kedden kiderült: a szerdai közgyűlés összes, nyílt ülésen tárgyalandó javaslatához beadta a Fidesz frakciója azt a módosítást, amivel megakadályoznák, hogy megtartsák az eseményt szombaton Budapesten, és amiről minden egyes pontnál szavaznia kellett volna az összes jelen lévő képviselőnek. Beleértve a tiszásokat is, miközben látványosan hallgatott erről a témáról.

Hogy a módosítókat benyújtó fideszesek sem lesznek bent szerdán, az csak az ülés hivatalos, 9 órás kezdési időpontja után derült ki: Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz-frakció vezetője 9:16-kor posztolta ki az oldalára a fotót, amin a Lánchíd előtt áll, és amihez azt írta, hogy Budapest óriási bajban van, és a csődközeli helyzet meg a közlekedési problémák idején Karácsony a Pride szervezésével foglalkozik.

„Ebből elég volt! Csak akkor veszünk részt a Közgyűlés ülésén, ha a Fővárosi Önkormányzat nem szervezi meg a Pride-ot és a város valódi problémáival foglalkozik. Budapestnek törvényes költségvetésre van szüksége, hogy elkerüljük a csődöt, fel kell számolni a dugókat és garantálni kell a város működését. Ez a főpolgármester feladata, nem a Pride szervezése!” – írta ki Szentkirályi.

Ehhez képest pár órával korábban, reggel 7:11-kor még arról posztolt, hogy egy év telt el azóta, hogy a „Karácsony–Tisza–Vitézy-féle csődkoalíció átvette a város irányítását. Azóta pedig csak paktumokat, pozícióosztást és kapkodást látunk – felelősségvállalást viszont egy pillanatra sem”, ezért hangsúlyozta,

„Lesz miről vitázni ma a Közgyűlés ülésén.

Ugyanis ma van az utolsó rendes közgyűlés ősz előtt, amúgy is itt van ideje számot vetni a városvezetés egy éves mérlegéről!”

Szentkirályi a posztját azzal zárta, hogy „a Tisza hallgat, Karácsony nyaral, Vitézy vonatokat néz, Budapest szenved. Budapest ennél sokkal többet érdemel! Ezért mi ma is a budapestiekért fogunk küzdeni – tartsatok velünk!🧡”, majd nem sokkal azután, hogy a Tisza bejelentette a távolmaradását, a fideszesek sem mentek be.

Helyszíni beszámolók szerint ez a fideszes média munkatársait is meglepetésként érhette, ugyanis nagy számban várták Szentkirályiék érkezését, és a közgyűlés helyszínén feltűntek olyan tiltakozásra alkalmas kartonbábuk is, amelyek eredetét ugyan nem ismerjük, de amelyek a Fidesz narratívájához állnak leginkább közel, azaz elképzelhető, hogy a kormánypárt aktivistái még valamiféle performanszra is készültek. Arról, hogy minek a hatására döntött úgy a kormánypárti frakció, hogy mégis kihagyják az ülést, kérdéseket küldünk a sajtóosztálynak, ha válaszolnának, beszámolunk róla.

A szerdai, nagyon gyorsan lezajlott ülésen Karácsony Gergely bejelentette, jövő hétfőre ismét összehívja a közgyűlést, hiszen másnaptól, július elsejétől nincs hatályos költségvetése Budapestnek. A főpolgármester egyben a fővárosi politika mélypontjának nevezte a történteket.

„Valaki győzze már meg Magyar Pétert, hogy nyugodtan kiállhatnak a melegek mellett, attól még úgyis megnyerik jövőre a választást” – írta a történtekről Kovács Gergely XII. kerületi kutyapártos polgármester, hozzátéve, a Tisza miatt elmaradt a közgyűlés, mert továbbra sem mernek állást foglalni a Pride ügyében, így egyelőre költségvetése sem lesz a fővárosnak. Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester még a fideszes bejelentés előtt írt arról, hogy csődbe viszi Budapestet a Fidesz és a Tisza öncélú hisztériája. Mint fogalmazott „ahhoz, hogy július 1-én (hat nap múlva) elkerüljük az Önkormányzat csődjét, ma el kell fogadnunk a módosított költségvetést, a folyószámla-hitelkeret 20 milliárdos emelését és a közösségi közlekedési cégek követelésértékesítéséről szóló javaslatot. Ezek közül a költségvetés azért kerül napirendre, mert az eredetit a Tisza frakciója csak az év első feléig, a június 30-ig tartó időszakra volt hajlandó megszavazni.

Szentkirályi Alexandra reggeli videójában jelezte, hogy minden egyes napirendi ponthoz benyújtanak egy-egy módosítót a Budapest Pride-ról. Ezután a 10 fős Tisza-frakció bejelentette, hogy bojkottálja a közgyűlést. Annyira félnek attól, hogy bármilyen módon meg kell nyilvánulniuk LMBTQ-témákban, hogy Budapest azonnali csődjét is kisebb kockázatnak tartják.”

Reagált a közgyűlésre a DK új elnöke, Dobrev Klára is, aki szerint „a két jobboldali párt nyíltan összefonódott a város szándékos tönkretételében”, míg Tompos Márton, a Momentum elnöke arról írt, hogy „a fővárosi Fidesz az elmúlt 35 év legszánalmasabb és legalkalmatlanabb képviselőit ültette be a Közgyűlésbe, (...) semmilyen más feladatot nem kaptak Rogán Antaltól és Orbán Viktortól, csak azt, hogy gátolják a döntéshozást, provokálják a többi frakciót és a főpolgármestert, valamint szó szerint tegyék tönkre Budapestet. Ehhez pedig sajnos a kelleténél többször asszisztál a Tisza frakciója. A mai napon is így történt.”

Tompos szerint a Budapest Pride megrendezése ürügy, ami miatt nem működik a Közgyűlés, „de ne áltassa magát senki: a Pride-ot bármilyen más, Fidesz által kitalált téma helyettesíteni tudná. Azok a képviselők, akiket az érdekel, hogy mi lesz Budapesttel, pedig hoppon maradtak. Azok a budapestiek, akik egy működő városban szeretnének élni, dolgozni, közlekedni, őket hónapról hónapra cserbenhagyják. Sajnos Budapest működése a 2026-os választási kampány érdekében be lett áldozva.”