A belga külügy útmutatóban figyelmezteti az állampolgárait a budapesti Pride-on való részvétel lehetséges következményeire

Utazási tanácsokat tett közzé a belga kormány a Magyarországra érkező belga állampolgároknak a Pride miatt, vette észre a Politico. Az útmutatóban a belga külügy azt írja, mindenkinek egyéni felelőssége egy olyan demonstráción való részvétel, melyet a magyar hatóságok nem engedélyeztek.

„Minden résztvevő figyelmét felhívjuk, hogy legyen kellően óvatos, és kövesse a helyzetet a médiában és a követség közösségi médiás felületein”. A résztvevők maradjanak távol az esetleges ellentüntetésektől, és ha elfajul a helyzet, a helyi rendőrség iránymutatását kövessék, írják.

A Politico megjegyzi, hogy az Egyesült Királyság és Kanada is frissítette az utazási útmutatóját Magyarországot illetően, arra figyelmeztetve az állampolgáraikat, hogy a Pride-on való részvétel jogi következményekkel járhat, a rendőrségnek pedig jogában áll arcfelismerő kamerákat alkalmazni.

Hogy éppen mi a helyzet a Pride-dal, arról ORbán Viktor is kifejtette a véleményét a reggeli interjújában. Szerinte a rendezvény rendőrségi engedélyhez kötött, ami nincs meg, de ennek ellenére nem fog a rendőrség oszlatni. A jogi következményeket viszont vállalnia kell a szervezőnek és a résztvevőknek is, mondta. Utóbbi szabálysértési eljárás keretében pénzbírság lehet. A Pride-ot egyébként a szélsőjobb is megpróbálhatja megzavarni, de minimum idegesíteni a melegjogokért kiállókat.