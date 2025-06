Kétéves mélypontra süllyedt a dolgozó magyarok száma

A gazdaságot elmúlt időszakban jellemző stagnálás egyre inkább hatással van a magyar munkaerőpiacra is. A KSH legfrissebb adatai szerint ugyanis a 15-74 év közötti foglalkoztatottak száma 4,673 millió volt március-május háromhavi átlagban, ami néhány ezres differenciát leszámítva pontosan megegyezik az előző időszakival, a február-április háromhavi átlaggal. Előző év azonos időszakához képest pedig 38 ezer fővel alacsonyabb a létszám. A friss statisztika két dolog miatt is aggasztó.

Egyrészt az év ezen időszakában a munkaerőpiac már határozottan javuló tendenciát követ, vagyis a foglalkoztatottak száma akár lendületesen is tud bővülni a sorra megjelenő szezonális építőipari és mezőgazdasági munkák miatt. Olyanra, hogy ne növekedett volna a dolgozók száma ebben az időszakban, legutóbb a koronavírus.járvány berobbanásakor, 2020 tavaszán volt példa. Másrészt azért is aggasztó a friss adat, mert a 4,673 millió foglalkoztatott kétéves mélypontnak felel meg, utoljára 2023 február-áprilisban volt ennyire alacsony a létszám.

Érdekes jelenség, hogy a foglalkoztatottak számának csökkenésével párhuzamosan a munkanélküliek száma is csökkent, pedig ilyen esetekben inkább az emelkedés lenne logikus változás. Hiszen a foglalkoztatottak köréből kikerülők elviekben a munkanélküliek táborát gyarapítanák. A KSH szerint a munkanélküliségi ráta 4,3 százalék volt az előző évi 4,4 százalék és az előző, február-április időszaki 4,4 százalék után. A létszám: 212 ezer fő az előző évi 219 ezer és az előző időszaki 217 ezer után. Vagyis itt egyértelműen javulnak a számok, ahogy az év ebben az időszakában várható is a munkaerőpiaci szezonális jellegéből fakadóan.

A foglalkoztatottság és a munkanélküliség párhuzamos csökkenése ebben az esetben a társadalom elöregedésével magyarázható, hiszen nemcsak a gazdaságilag aktívak száma csökken, de az inaktívaké (akik nem keresnek munkát és nem is dolgoznak) és a munkavállaló korú népességé is. Utóbbiak bő 60 ezerrel lettek kevesebben egy év alatt, míg az aktívak száma 33 ezerrel, az inaktívaké pedig 31 ezerrel csökkent.

A KSH szerint egyébként a munkakeresés átlagos időtartama 12,8 hónap volt az előző időszaki 13,1 hónap és az előző évi 9,8 hónap után, a munkanélküliek 42,1 százaléka 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, miközben 33,2 százalékuk már legalább egy éve nem talált munkát.

Virovácz Péter, az ING vezető elemzője is úgy látja, hogy a 2022 közepe óta tartó gazdasági stagnálás lassan kezd begyűrűzni a munkaerőpiacra is. „A különböző bizalmi indexek és vállalati felmérések is egyre nagyobb arányban jelzik azt, hogy a vállalatok nem terveznek bővítést, sőt leépítésben gondolkoznak. A növekedési kilátások borúsak, a kereslet tartós hiánya pedig az eddig munkaerőt tartalékolókat is a leépítések irányába löki”, írja.

Mindezek pedig együttesen azt jelzik, hogy a jelenben is és a jövőre vonatkozóan is enyhülni látszik a munkaerőpiac feszessége, ami viszont a munkavállalók alkupozícióját egyértelműen gyengíti. Ami a számokat illeti, a friss adatok fényében sem módosítja az ING Bank a munkaerőpiaci prognózisát, miszerint 4,4–4,5 százalék körül mozoghat az állástalanok aránya az év hátralévő részében, miközben a kockázatok egyértelműen a munkaerőpiac további gyengülésének irányába mutatnak.