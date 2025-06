Májusban tovább gyorsult Magyarország elnéptelenedése

Az előzetes adatok szerint idén májusban 5696 gyerek született és 9639 fő halt meg, jelentette pénteken a KSH. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 10 százalékkal csökkent, de mérséklődött, ha csekély mértékben, 2,3 százalékkal a halálozások száma is.

A hatalmas születésszám-visszaesés miatt májusban tovább gyorsult a népességfogyás. Csak a múlt hónapban 3943 fővel többen haltak meg, mint ahányan születtek, ez 12 százalékkal több a tavaly május 3515-nél. Az is igaz viszont, hogy ez a 3943 fős csökkenés a legjobb havi eredmény tavaly szeptember óta, de a covidos 2021 óta így is a legrosszabb májusi adat.

Képünk illusztráció Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

Májusban a teljes termékenységi arányszám is felfelé mozdult el a történelmi mélypontot jelentő 1,17-es áprilisi értékről, de ez az 1,22 is a valaha mért második legrosszabb adat. Az év egészében 1,27 volt ez mutató, ami azt jelenti, hogy továbbra is a 2010-es évek eleji mélypont közelébe zuhant vissza ( ahhoz, hogy egy népesség ne csökkenjen, 2,1-nek kellene lennie).

Ha az első öt hónap adatait összesítve nézzük, akkor az alábbiakat látjuk: