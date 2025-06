Távozik az amerikai Vogue főszerkesztői székéből Anna Wintour

Anna Wintour távozik a Vogue amerikai kiadásának főszerkesztői székéből, a lap keresi az utódját, de az utód pozícióját már „head of editorial contentnek”, kb. szerkesztőségi tartalomvezetőnek fogják hívni, közölte a Vogue egy cikkben.

A legendás főszerkesztőről itt olvashatják 2022-es portrénkat egy akkor megjelent életrajz alapján. Azt írtuk róla, 34 éve az amerikai Vogue főszerkesztője (ez ma már 37), egyben a Condé Nast kiadóvállalat fontos embere, a divatvilágban mindig is furcsának tartották, nem smúzolt, nem haverkodott, csak szigorúan a munkára koncentrált.

A Vogue most azt írta, Wintour továbbra is marad a Condé Nast médiabirodalom tartalomigazgatója, felügyelve az olyan brandeket, mint a WIRED, Vanity Fair, GQ, Glamour, és ő marad a Vogue globális szerkesztőségi igazgatója is. A Vogue US új főszerkesztője is neki fog majd jelenteni, azaz alá tartozik majd.

Anna Wintour Anne Hathaway és Serena Williams között Fotó: DIMITRIOS KAMBOURIS/Getty Images via AFP

A lap azzal magyarázza a távozást, hogy az elmúlt négy évben Wintournak jelentősen bővültek a kiadóvállalati feladatai, és így majd több ideje és lehetősége lesz a Condé Nast globális piaci feladatainak támogatására. Wintour 75 éves, 1983 óta dolgozik a cégnél.