Új elektromosbusz-üzemet épít a BYD Komáromban

Döntöttek a pár napja még némileg bizonytalannak tűnő komáromi BYD-beruházásról: a kínai elektromosjármű-gyártó óriás a Szegeden épülő gyára mellett Komáromban 32 milliárd forintos beruházással bővíti a buszgyárát. Ezzel 620 új munkahely jön majd létre - mondta Szijjártó Péter külügyminiszter a Duna-parti városban.

A komáromi buszgyárat üzemeltető BYD Electric Bus & Truck Hungary Kft.-nek idáig 615 dolgozója volt, a most bejelentett új üzem ezt a létszámot fogja több mint megduplázni. Az új üzem bejelentését már május közepén várták. Orbán Viktor miniszterelnök és Vang Csuan-fu BYD-vezér közös sajtótájékoztatóján azonban akkor még nem ezt jelentették be, hanem azt, hogy a BYD Hollandiából Budára hozza az európai központját.

Pénteken azonban Komáromban megtartották az ünnepélyes alapkőletételt, amin Szijjártó azt mondta, hogy a projekt nyomán feláll egy kutatás-fejlesztési tesztlaboratórium, az üzem kapacitása pedig meg fog háromszorozódni, így évente összesen 1250 elektromos buszt és teherautót tudnak majd előállítani. A beruházáshoz a kormány tíz százalékos, 3,1 milliárd forintos támogatást ad munkahely-létesítési céllal.

Csütörtökön számolt be arról a Telex, hogy a kínai akkumulátorgyártó CATL leállította a debreceni gyára második ütemének előkészítési munkálatait, a legnagyobb futó magyarországi beruházást. Aa döntésnek potenciális hatása lehet az akkumulátosipar-fejlesztésre alapozó magyar gazdasági stratégiára is. Erre is utalva Szijjártó Komáromban a kínai beruházások előnyeit ecsetelte, és arról beszélt, hogy 64 nagy kínai beruházás összesen 5500 milliárd forintnyi beruházási összeget jelentett Magyarországon, és ezek nyomán 30 ezer új munkahely jött létre. A külügyminiszter azt állította, hogy a magyar sajtóban álhíreket terjesztenek a kínai beruházások sikertelenségeiről, amit a kínai befektetésekért folytatott európai versengéssel hozott összefüggésbe.