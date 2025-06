A Szabadság hídon ragadt Mi Hazánk feljelenti a rendőrséget, miután „a Fidesz feladta a normalitás védelmét”

A Mi Hazánk a Budapest Pride idejére és tervezett útvonalára jelentett be tüntetést a Szabadság hídra. A vonuló százezres tömeg azonban az Astoriánál elkanyarodott, majd az Erzsébet hídon kelt át Budára. A Mi Hazánk hiába próbálta a Szent Gellért térnél útjukat állni, a rendőrség nem engedte le a párt „aktivistáit” a hídról.

A hídfoglalást szervező Novák Előd pártalelnök szombati közleménye szerint „az LMBTQP-lobbi oldalára állt a kormányzat”, ezért „feljelentést tesz a rendőrség ellen a Mi Hazánk”. (A P nincs benne a betűszóban, a Mi Hazánk azonban rendszeresen összemossa a pedofíliát az LMBTQ+ kérdésekkel.)

Fotó: Németh Dániel/444

„A Mi Hazánk Mozgalom nem rántotta el a kormányt, nem hátráltunk meg a világ legerősebb lobbicsoportjától sem, viszont a hangzatos Orbán-szólamok után a Fidesz végül megint feladta a normalitás védelmét, hülyét csinálnak magukból azzal, hogy hoztak egy törvényt, amit nem tartatnak be” – véli Novák.

„Ma végleg összeomlott a kormány konzervatív és gyermekvédelmi politikája, a Harcosok Klubja is megfutamodott a nyomorult deviánsok elől. Szájer József rehabilitálása csak a kezdet volt, a kormány letérdelt a homoszexuális lobbi előtt, teljes a káosz. Kinek mit intézett a kormánya – nekünk idén az eddigi legnagyobb LMBTQP-felvonulást” – veti fel Szájer József visszatérésének új értelmezését Novák Előd.

Fotó: Bankó Gábor/444

A Mi Hazánk mellett több szélsőjobboldali szervezet is megpróbált akcióba lépni, ám létszámuk nem haladta meg a 10-20 főt. A homofób molinós férfiakat a rendőrség beszorította a Gellért-hegy alá, ahonnan a vonulók miatt sokáig nem is tudtak elmozdulni.

A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom, a Magyar Önvédelmi Mozgalom és a Magyar Életvédő Egyesület tagjait a tömegből időről időre meg is tapsolták. Az egyik életvédő aktivistát ki kellett emelni, miután a rendőrsorfal mögül kiszabadulva Krisztus-pózba vágta magát az egyik kamion előtt.

Fotó: Bankó Gábor/444

Novák a posztját azzal zárta, hogy szombaton igazából nem is a Pride-ra fókuszáltak, hanem a Pilisbe mozgósították az aktivistáikat, ahol a Mi Hazánk által havonta megrendezett Hazai Vásárt tartották. „Ezt a HVIM-mel közös hídlezárásunkat nem is hirdettük rendezvényként, nem is tüntetés, inkább csak villámcsődület, performansz volt, becsületbeli ügy nekünk.”