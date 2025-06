Hőhullám tombol Dél-Európában, Sevillában 42 fok is lehet

Dél-Európában a hétvégén egyes helyeken a hőmérséklet várhatóan a 40 Celsius-fokot is meghaladhatja. Olaszország, Görögország, Franciaország, Spanyolország és Portugália is érintett, a spanyolországi Sevillában akár 42 Celsius-fok is lehet, írja a BBC. A mostani hőhullámért az Észak-Afrikából érkező forró levegő a felelős.

Reggeli hőmérséklet Sevillában május 31-én Fotó: CRISTINA QUICLER/AFP

A lap szerint ez a mostani hőhullám rendkívüli, hiszen a kontinensen általában júliusban és augusztus elején szoktak ennyire magas hőmérsékletek lenni. Spanyolországban felkészültek, hogy növekedni fog a hőgutás esetek száma, az olasz hatóságok azt tanácsolják a lakosoknak, hogy 11:00 és 18:00 között maradjanak otthon. Franciaországban pedig, ahol már egy hete tart a hőség, hőségriasztást adtak ki a déli régiókra, Marseille-ben pedig ingyenessé tették az önkormányzati uszodákat.

Bár nehéz az egyes szélsőséges időjárási eseményeket az éghajlatváltozáshoz kötni, a hőhullámok egyre gyakoribbak és intenzívebbek a klímaváltozás miatt. A World Weather Attribution tudósai szerint, akik a klímaváltozás szélsőséges időjárási eseményekre gyakorolt hatását elemzik, a júniusi hőhullámok körülbelül tízszer nagyobb valószínűséggel fordulnak elő most, mint az iparosodás előtti időkben.