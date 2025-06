Karácsony Gergely: „Vagy együtt vagyunk szabadok, vagy egyikünk sem az”

„Jó estét, Pride, jó estét, szerelem! Bocs, de nem úgy néztek ki, mint akik be vannak tiltva” – kezdte beszédét Karácsony Gergely a Budapest Pride színpadán. A főpolgármester több más európai polgármester társaságában érkezett a Műegyetem elé, ahova Steiner Kristóf műsorvezető „apuuuu” kiáltással hívta fel.

Fotó: Bankó Gábor/444

Fityisz

Karácsony a beszéde elején arra szólította fel a tömeget, hogy mutassanak együtt egy nagy fityiszt, hogy az üzenet világos legyen: „nincs hatalmuk felettünk”. Szerinte a szerelmet nem lehet betiltani, még ha a hatalom sokszor meg is próbálkozik ezzel. „A történelem bizonyította, hogy az ilyen hatalmaknak van egy közös jellemzőjük: egyszer véget érnek.”

Karácsony azt mondta, most van a magyar szabadság napja, amit a jelenlegi kormány foglalt törvénybe, de mára megfeledkeztek róla, ahogy a szabadságról is. „Persze, hogy szabadságünnepet szervezünk a magyar szabadság napján. Azon a napon, amikor a szovjet csapatok kivonulására emlékezünk” – mondta Karácsony, aki szerint ha egyszer már elmentek az oroszok, nem kellenek a helyükre „Putyin követői”. Erre a tömeg „ruszkik, haza!” skandálással felelt.

Méltóság

Karácsony szerint az ünnep jogi és erkölcsi alapja az emberi jogok egyetemes nyilatkozata, „amiben az áll, hogy minden emberi lény szabadnak születik, egyenlő méltósága és joga van. Szabadság, méltóság, egyenlőség. Mi ehhez ragaszkodunk.” Karácsony szerint „vagy együtt vagyunk szabadok, vagy egyikünk sem az”.

Fotó: Bankó Gábor/444

„Amikor a gyermekeinket nem attól akarják megvédeni, hogy önmaguk lehessenek, hanem attól, hogy megmérgezzék a lelküket, akkor beszélünk gyerekvédelemről” – mondta a főpolgármester, akinek elmondása szerint a Pride mellett kiállni „épp olyan természetes, amilyen természetes két ember szereleme. Ennek a sokszínűségére büszke város főpolgármestereként kötelességem is.”

Azokhoz is szólt, akik most vannak először Pride-on: „Éljenek az első pride-ozók! Az, hogy itt vagytok, azt jelenti, hogy nem tűrjük, hogy boldogulni, élni, szeretni akaró embereket egyszerűen elárulja a saját hazájuk. Mert mi tudjuk, hogy a többséghez tartozni, az nem privilégium, a többséghez tartozni az felelősség, hogy mindaz, ami nekünk megadatott, az másnak is járjon.”

Kormánypárti kisebbség

„Ezért nekünk dolgunk van Magyarország legnagyobb kisebbségével is, az ország legnagyobb kisebbségével, ami az elmúlt hónapokban született meg: ők a kormánypártok támogatói” – mondta Karácsony, aki szerint az a dolguk, „hogy a szeretet erejével megmutassák nekik is, van élet a rendszeren kívül”.

„Budapesten mindenkinek szabadságában áll, hogy a saját sorsa főszereplője legyen, ezért Budapest nem tud és nem is akar más lenni, mint a nemzet fővárosa” – mint ilyen, a főpolgármester szerint a város mindig amellé áll, „akitől el akarják venni a szabadságot”. Említi a civileket és a sajtót ért támadást, de az ukránok oroszok ellen vívott szabadságharcát is.

Fotó: Bankó Gábor/444

„Tudjuk, hogy ezért sarcot, kivéreztetést, az önkormányzati autonómia megcsorbálását kapjuk, de az igazság és a jog velünk van. Ha ti is velünk maradtok, akkor legyűrjük ezt a Budapest-ellenes politikát is. Teszünk rá, hogy ők Moszkva felé indultak, Budapest marad Európában, és látjátok, Európa is velünk van” – mondta az európai főpolgármesterek mellett, hozzátéve, erre a napra Budapest Európa fővárosává vált.

Karácsony szerint manapság „már nemcsak remény, de esély is a változás. De mi, akik itt vagyunk, jobban szeretjük a közös értékeinket, a szabadságot és a szolidaritást, mint amennyire megvetjük az ezeket aláásó hatalmat. Ezért nekünk nem mindegy, hogy mi lesz a választás másnapján. Mi nem fogunk akárkire szavazni a hatalom ellenében. Azt fogjuk támogatni, akitől joggal várható, hogy Magyarországot újra a közös otthonunkká teszi.”