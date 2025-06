Drónfelvételen a sosem látott méretű tömeg a Pride-on

Míg a helyszínen „csak” azt lehetett érezni, hogy rengetegen vonultak a tegnapi, valaha volt legnagyobb Budapest Pride-on, a lenti, drónnal készített felvételen látszik csak igazán, mennyien vettek részt rajta:

Ahogy írtuk, a 2025-ös Pride egyrészt megmutatta, hogy a hatalom még ilyen nyilvános, megalázó vereség esetén is ódzkodik az erőszak bevetésétől, másrészt megmutatta azt is, hogy azon az iszonyatos gyűlöletspirálon túl, amibe másfél évtized alatt a vezetői belelovalták néhány millió honfitársukat, van egy másik Magyarország is.

Címlapkép: Bankó Gábor/444