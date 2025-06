Egy héten belül mondott ellent saját magának a Honvédelmi Minisztérium a szerbeknek átadott tankokról

Egy héten belül két egymásnak teljesen ellentmondó nyilatkozatot tett a Honvédelmi Minisztérium azzal kapcsolatban, hogy kerültek-e magyar harcjárművek Szerbiába. A hvg.hu felidézte, Hadházy Ákos független országgyűlés képviselőnek a tárca azt válaszolta június 19-én:

„A Honvédelmi Minisztérium nem adott át a Szerb Köztársaság részére BTR harcjárművet”.

Ez a válasz azért is volt meglepetés, mert eddig biztosnak tűnt, hogy Magyarország tankokat adott át Szerbiának. Erről a szerb sajtó is tényként írt. Ezért a lap is elküldte a témával kapcsolatos kérdéseit a Honvédelmi Minisztériumnak, ahonnan az alábbi választ kapták:

„Ahogy a korábbiakban a nyilvánosságnak már elmondtuk, az elmúlt évtizedben történő hatalmas léptékű haderőfejlesztés következtében a Magyar Honvédség a feleslegessé vált eszközöket értékesíti. Ebben az esetben is ez történt.”

Megkérdezték, hogy ha így volt, akkor miért állították Hadházy Ákosnak, hogy a tárca „nem adott át a Szerb Köztársaság részére BTR harcjárműveket”? Erre viszont már nem feleltek, ahogy arra sem, hány harcjárművet vett át Szerbia és mennyiért. A hazai sajtóban egyébként 26 és 66 közötti számról írnak, a szerb médiumok szerint viszont 66 BTR-t adtunk át Szerbiának.