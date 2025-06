Orbán: Ha lehetne szemmel ölni, akkor ott egy sortűzzel elintéztek volna engem

Három és fél témában „kérdezte” a Tv2 Orbán Viktor miniszterelnököt hétfőn, a bő negyedórás „műsort” a „Tények” című „híradóban” adták le.

Első téma: NATO

A NATO-ba is elért a változás szele, annak köszönhetően, hogy új seriff van a városban. Az egy évvel ezelőtti csúcson még mindenki a háborúról, Ukrajna felfegyverezéséről és NATO-tagságáról beszélt lelkesen, most ez már senkinek sem jutott eszébe. Az amerikai elnök békepárti, és világossá tette, hogy szóba se jön az ukrán tagság, mert azzal belekeverednénk a háborúba. Ehelyett magunkat kell erősebbé tennünk, a mi életünket biztonságosabbá. Van egy hely, ahol győztünk, ahol az erősebb oldalon állunk. Olyan többség alakult ki az amerikaiakkal, a törökökkel és még néhány tagállammal, amely szerint az orosz konfliktus a harmadik világháborúhoz vezetne, ezt el kell kerülni.

Egy dolgot nem mondott még az új seriff, ezt csak Orbán mondja Orbán szerint, és ez az, hogy a fegyverkezési versenyt is el kell kerülni, ehhez megint csak le kell ülni az oroszokkal. A mi világunkat egyszer már tönkretette egy fegyverkezési verseny, rengeteg pénz ment pocsékba, nem érdekünk ezt megismételni.

Második téma: Brüsszel

Brüsszelben, az uniós csúcson csak európaiak voltak jelen, amerikaiak és törökök nem, és az európaiak háborút akarnak. Magyarország nem érzelmi, nem is kétoldalú, hanem fundamentális és stratégiai okokból nem támogatja Ukrajna uniós tagságát. Sem most, sem a jövőben. Nehéz tárgyalások voltak, „ha lehetne szemmel ölni, akkor ott egy sortűzzel elintéztek volna engem”, mondta Orbán a „riporter” Gönczi Gábor „kérdésére”. Ha felvennénk Ukrajnát, felvennénk a háborút is.

Amikor első körben a volt szovjet blokk tagországaival bővítették az Európai Uniót, akkor ezeket az államokat előbb a NATO-ba vették fel. Azért, hogy a keleti határaik biztosítva legyenek. Mivel Ukrajna nem lesz NATO-tag, a határai bizonytalanok maradnak, tehát EU-taggá sem szabad válnia. Nem segíthetünk úgy, hogy ezzel tönkretesszük magunkat. Háborús Európai Unó jönne létre. És akkor a gazdasági következményekről, az ukrán maffiáról, a belbiztonságról még nem is beszéltünk. A magyar álláspont hideg és racionális. Így is rengeteg pénz megy Ukrajnába, ha felvennénk, minden pénz oda menne. Az ukrán állam nem működne nyugati pénz nélkül. Most sem működik. Kössünk Ukrajnával stratégiai megállapodást.

Harmadik téma: Pride

„Mi a fészkes fenét is kerestem volna ott?” Ami a Pride-on történt, az nem büszkeség, hanem balítélet. Ebben az ügyben az ország egyszer már döntött, 2022-ben, népszavazáson, és 3,7 millió ember azt mondta, nem kell a „gender”. A Pride-témakört elutasítják. Ezt semmilyen parádé nem fogja megváltoztatni.

Brüsszelben eldöntötték, hogy Pride-nak lennie kell, megtalálták a szervezőket, a végrehajtókat, ők felsorakoztatták a híveiket. De a többségnek ez nem tetszik. Ha Magyarországnak nem nemzeti kormánya lenne, minden más ügyben is ez történne. Legyártották a mintadarabot, ez lenne a migrációval, Ukrajnával, a háborúval is, minden úgy menne, ahogy Brüsszelben eldöntik.

