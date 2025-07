Elkenősen határolódik el a Quimby, amiért összedragqueenezték a Most múlik pontosant, a Csík énekesnője is fel van háborodva

Majorosi Marianna, a Csík zenekar énekesnője mélységesen fel van háborodva amiatt, hogy az általa előadott Most múlik pontosan szólhatott az ő előzetes engedélye nélkül a Pride színpadán egy drag queen előadásában.

„Mélységesen felháborít, hogy nekem, mint előadónak nincs jogom megelőzni, hogy valaki ezt tegye a hangommal. De igyekszem keresni a módját, hogy többé a személyemet érintő hasonló eset nagy plénum előtt ne történhessen meg. Első lépésként kérem, ne osszák meg ezt a felvételt”

– szúrta ki a 24.hu Majorosi hozzászólását, amit a Kossuth-díjas énekesnő Orbán Viktor posztja alá kommentelt.

Majorosi Marianna a Csík zenekarral Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Ez volt az az Orbán-poszt, amiben a miniszterelnök azzal osztotta meg a drag queenen felháborodó Déri Stefi-posztot, hogy: „Valaki erre büszke. Mi nem kérünk belőle!”

Mia Szösz drag queen a 30. Budapest Pride-on 2025. június 28-án. Fotó: Bankó Gábor/444

A Pride színpadán fellépő Mia Szösz művésznevű drag queen a Quimby slágerének népzenei feldolgozására táncolt, és a kokárdát letépve magáról vette elő a transznemű zászlót – a jelenet nagyjából azt a szerepet tölti most be a magyar nyilvánosságban, mint a párizsi olimpia megnyitó ünnepségén a sokak szerint a kereszténységen gúnyolódó jelenet, de most az eredeti szerzők is sietnek elhatárolódni a feldolgozástól.

A Csík zenekar énekesnőjén kívül ugyanis reagált egy jóval elkenősebb posztban a Quimby is. Ők nem mondják ki, hogy felháborítónak tartják az esetet, vagy hogy ezt politikailag kellemetlennek érzik magukra nézve, de kedden délután az együttes hivatalos oldalán posztoltak egyet arról, hogy bár ők is tudják, ez nem engedélyköteles, mégis azt kérik „minden szervezőtől”, hogy előre jelezzék nekik, hogy milyen kontextusban szeretnék lejátszani a számaikat.

„Sajnos mindannyian érezzük a társadalmi és politikai feszültség fokozódását. Nem tudhatjuk mi áll még előttünk...”

– írják.

Kiss Tibi, a Quimby frontemberének a Pride-on egyébként bejátszották egy támogató videóüzenetét: „A maga színességével izgalmas a világ, álljunk ki azokért az európai értékrendekért, amelyek mindannyiunk jövőjét biztosítják” – mondta.

Quimby Fotó: GNK/All rights reserved. 2021 Galgoczi Nemeth Kristof

A Quimby teljes posztja, amiből nem derül ki pontosan, hogy ezt milyen alapon kérik, és hogy valójában gondolnak-e valamit a konkrét műsorról, a Pride-ról, a kontextusról vagy bármiről, mégis a kikacsintós hangulatú „Köszi, hogy értitek! 💜”-kel zárul:



A Most múlik pontosan egyébként az elmúlt húsz évben önálló életre kelt, többek között lakossági Trianon-himnusz lett belőle a Nélküled előtti érában.