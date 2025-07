Mészáros Lőrinc és Andrea asszony Felcsúton építkeznek

Legalább 5, de valószínűbb, hogy ennél is nagyobb területen, 8-10 hektáron zajlik Felcsút határában az az építkezés, ami a helyszínt bejáró G7 szerint minden jel szerint Mészáros Lőrinc és a felesége, Várkonyi Andrea számára történik.

A G7 nyomán mi is megírtuk hétfőn, hogy 1,6 milliárd forintot utalt be pár hét alatt az ország leggazdagabb embere és a felesége egy cégbe, az Ekho Belvedere Kft.-be. Ez a főtevékenysége szerint ingatlanokkal foglalkozó cég a tulajdonosa papíron a házaspár Széchenyi-hegyi otthonának is. Ott azonban most nem zajlik építkezés, ezért a G7 megnézte, mi a helyzet Felcsúton, ahol szintén több érdekeltsége van Mészáros és Várkonyi közös cégének – és találtak is valamit.

Az építkezés az Ekho Belvedere telkein. Fotó: G7

Mint kiderült, Felcsút határában több, a céghez került szomszédos ingatlanon is intenzív építkezések zajlanak, és a környéken még ezeken kívül is jó pár Mészáros-érdekeltség van. A helyszín a Sósi-ér közelében fekvő telkek Felcsút szélén, ahol a házaspár közös cége attól a Fejér B.Á.L. Zrt.-től vett meg két ingatlant, ami Mészáros Lőrinc gyerekeinek a nevén volt, és mint a G7 megjegyzi, szépen el voltak látva állami megrendelésekkel is.

Ezeket a jelek szerint Mészárosék összenyitották két másik telekkel is, így már az építkezés egy 5,5 hektáros területet érint. Ha azonban a szomszédos Mészáros-érdekeltségeket is hozzácsapják, máris 8-10 hektárról van szó. Mint a G7 felhívja rá a figyelmet, Mészárosék családi ingatlanbizniszeiben szokásos megoldás, hogy a telkeket Lőrinc először a saját nevére íratja, majd ajándékozással a telkek felét a feleségének adja, végül pedig együtt apportálják az ingatlanokat a házaspár közös tulajdonában lévő, gyorsan hízó vállalatba. Arra, hogy mi a célja az építkezéseknek, Mészárosék nem válaszoltak, ahogy a G7 többi kérdésére sem.