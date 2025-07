Trump aligátorokkal akarja megetetni a mocsártáborból kijutó bevándorlókat

Donald Trump szerint a floridai mocsárban kialakított új gyűjtőközpontban, amit bevándorlók átmeneti elhelyezésére hoztak létre, az a koncepció, hogy a szökevényeket felfalják az aligátorok. „Ez nem egy szép üzlet” – mondta a tábor megnyitóján, és amikor megkérdezték, hogy tényleg az-e az elképzelés, hogy a szökevényeket egyék meg az aligátorok, megerősítette, hogy igen, „ez a koncepció”. Trump ezután azzal mókázott, hogy a fogvatartottakat meg kell tanítani, hogy ne egyenes vonalban meneküljenek, hanem cikkcakkban. „És tudod mit? Az esélyeid akkor körülbelül egy százalékkal nőnek” – mondta.

Donald Trump az Alligator Alcatraz megnyitóján, Gulf of America feliratú sapiban Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

(Ne az Amerikai Egyesült Államok elnökére hallgassanak, ha egyszer hasonló helyzetbe kerülnek: a Trump szavai után megkérdezett hüllőszakértők szerint egyenes vonalban érdemes futni egy agreszív aligátor elől.)

Az „Alligator Alcatraz”-nak elkeresztelt gyűjtőtábort a floridai Everglades-ben egy mocsár közepére tették. A menekülés állítólag annyira reménytelen (innen persze a név is, Trump korábban arról is beszélt, hogy az eredeti Alcatrazt is szeretné újranyitni), hogy kiépített védelmi objektumokra sem nagyon volt szükség.

A tábor ellen a hosszú távú környezeti károktól tartó természetvédelmi csoportok és Miami polgármestere is tiltakozott, a hatóságok pedig idáig azt mondták, hogy nyugalom, úgyis csak egy ideiglenes létesítményről van szó. Ehhez képest Trump a keddi sajtótájékoztatón már azt mondta, hogy az Alligator Alcatraz még sokáig itt lesz, és DeSantis floridai kormányzó is arról beszélt, hogy a tábor addig maradhat, ameddig csak akarják, később pedig akár átalakíthatnák börtönrendszerré is. Trump ezt azzal egészítette ki, hogy számos államban szeretne hasonló létesítményeket építeni.

„A hely Aligátor Alcatrazként ismert, ami nagyon találó, mert kinéztem, és ez nem az a hely, ahová a közeljövőben túrázni szeretnék. Hamarosan ebben a létesítményben lesznek a legfenyegetőbb migránsok, a bolygó legkegyetlenebb emberei” – mondta Trump a helyszínen.

Rendőrök a gyűjtőtábor ellen tiltakozó aktivisták előtt Fotó: GIORGIO VIERA/AFP

Trump egy másik egészen vad ötletet is felmelegített kedden: újra felvetette, hogy a bevándorlók mellett elítélt amerikai állampolgárokat is kitoloncolhatnának az államokból.

„Sok rossz ember van már itt, akik már régóta itt vannak, olyanok, akik baseballütővel ütik fejbe az embert hátulról… Sokan közülük a mi országunkban születtek. Szerintem el kellene innen űznünk őket, ha tudni akarják az igazságot. Szóval talán ez lesz a következő feladat, amin együtt fogunk dolgozni” – mondta.