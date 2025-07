A brit pénzügyminiszter arcán legördült két könnycsepp a parlamentben, erre elkezdtek zuhanni az államkötvények

A brit miniszterelnököt július 2-án, szerdán arról kérdezték a parlament alsóházában, hogy a pénzügyminisztere hivatalban marad-e a következő, 2029-ben esedékes parlamenti választásig. A kérdésre Keir Starmer nem tudott egyenes választ adni, a mögötte ülő minisztere, Rachel Reeves pedig mintha több könnycseppet is elmorzsolt volna eközben.

A jelenet látszott az élő közvetítésben, és egészen súlyos piaci folyamatokat indított be. A hosszú lejáratú brit államkötvények elkezdtek esni (a befektetők elkezdték őket eladni), a font is esett egy teljes százalékpontot, és a brit tőzsdei részvények is elkezdtek veszíteni az értékükből.

Keir Starmer és Rachel Reeves Fotó: AFP

Ennek az a magyarázata, hogy a befektetők Liz Truss volt brit miniszterelnök 2022-es katasztrofális költségvetési tervezete óta különösen érzékenyek a londoni kormány költségvetési politikájára, vagyis arra, mennyire adósodik el a brit állam és hogyan tervezi az eddigi adósságait visszafizetni.

A Reeves körüli hírek miatt most sokan úgy spekulálnak, hogy nem marad a posztján sokáig, és a helyére olyan pénzügyminiszter érkezik majd, aki lazábban gondolkodik az államadósságról, újabb hiteleket vesz fel, ami megijeszti azokat a befektetőket, akik államkötvényeket tartanak (azaz hitelezik az államot). Mivel minden nagyobb gazdaságot alapvetően befolyásol az államkötvényeibe fektetett bizalom, az ilyen hirtelen mozgások mindenre (a részvényekre, a deviza árfolyamára) kihatnak.

Starmer a jelenet óta kiállt a pénzügyminisztere mellett, Reeves stábja pedig azt kommunikálja, hogy személyes okok miatt pityeredett el a House of Commons-ban, de ez már nem nyugtatott meg senkit.

Az egyéves Starmer-kormány nagyon népszerűtlen. Miközben óvatoskodva próbálják növekedésre bírni a brit gazdaságot, és javítani a közszolgáltatásokon, anélkül, hogy bármelyiket is megemelnék a fontos adónemek közül (ezt ígérték a kampányban), a szélsőjobboldal sokat nyert az elégedetlenségen, Nigel Farage egykori Brexit-pártja soha nem látott magasságokban van a közvélemény-kutatások szerint. Ez az epizód nyilván nem segít a helyzeten. (via Bloomberg)