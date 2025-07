Megint nem gyalog: helikopterrel, majd magángéppel jutott el Andrea és Lőrinc a Reszkessetek betörők szállodájába New Yorkban

New Yorkban videózták le a Mészáros házaspárt abban a Plaza Hotelben, amiben a Reszkessetek betörők 2. több jelenete is játszódik, és ahol maga Donald Trump is feltűnik a filmben - írja friss posztjában Hadházy Ákos.

A CHEZ VALENTINO feliratú póló, amit Várkonyi Andrea visel, 590 euróba, vagyis 235 ezer forintba kerül.

A Plazában a napi szobaár 400 ezer és 1,7 millió forint között mozog.

Várkonyi Andrea és Mészáros Lőrinc megint helikopterrel repültek Budaörsről a Liszt Ferencre június 30-án, ahonnan a saját repülőjükkel utaztak tovább Amerikába.

A legendás hotel a Central Park délkeleti sarkánál.

Hadházy az fb-posztban megosztja velünk azt az olvasmányélményét is, hogy a híres szállodában egyetlen, szobába rendelt Kevin-fagyikehely - pont olyan, amilyet hősünk a filmben megevett - 500 dollárba, vagyis 200 ezer forintba kerül.

Mészárosék útja szinte rutinszerűnek mondható, az viszont kevésbé, hogy Hadházy azzal zárja a posztját, hogy