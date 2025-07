Bencsik András: Ezt mestertervnek nevezni, az a lakájgondolkodás legalja

Nem szépelgett Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője, a Békemenetek egyik szervezője, amikor a Pride került szóba. A moszkovita-orbánista sajtógépezet egyik legismertebb arca a Demokrata-kör Bencsik Andrással című videósorozat friss adásában kimondta:

„Ezt a kommunikációs csatát a jobboldal elvesztette. Nem kell púderezni."

Bencsik szerint a történtek eddig megismert hivatalos fideszes értelmezése „szánalmas":

„Szóval az, hogy ez Orbán Viktor mesterterve volt, ez annyira szánalmas, mint amikor valaki beleesik egy elefántcsapdába, és azt mondja: igen, itt ülök lent a gödör alján, de milyen jó, mert ha jön az elefánt, tudok kiabálni, hogy menjél tovább, mert itt egy csapda van. Ez egy bukás volt. Ezt mestertervnek nevezni, az a lakájgondolkodás legalja. Nem, ez nem mesterterv volt, egyszerűen beleszaladtunk egy hatalmas pofonba."

A beszélgetés legelején Bencsik előbb arról beszélt, hogy a történteket „akár nyílt lázadásnak is lehet nevezni", mármint a Pride-on felvonulók részéről, hiszen nemrég törvény és rendőrségi határozat is született arról, hogy nem lehet Pride. Ám rögtön utána azt is levezette, hogy a Pride betiltása szerinte amúgy alkotmányellenes lenne.

Ezt a gondolatmenetét azzal kezdte, hogy „nagyon nagy hibát lát a kormányzati kommunikáció részéről" amiatt, hogy összecsúszott 2 össze nem illő dolog. Az első az, hogy Bencsik szerint „semmi kivetnivalót nem lehet találni abban, hogy ha homoszexuális vagy egyéb, szexualitás terén eltérő emberek úgy döntenek, hogy a maguk védelmében egy menetet, egy tüntetést rendeznek. Mert ez állampolgári jog."

Majd azt fejtegette, hogy a gyermekvédelmi törvény szerint csak arra kell vigyázni, hogy ez ne legyen megbotránkoztató. Vagyis Bencsik törvénymagyarázata szerint „ha a magyarországi másságkultusz hívei tisztességes ruhában, öltöny-nyakkendőben vonulnak fel, azt betiltani alkotmányellenes és nem szabad."

Bencsik szerint a dolog ott csúszott el a kormányzati kommunikáció oldaláról, hogy

„Már nem a gyerekek védelméről volt szó, hanem hogy márpedig ti nem vonultok föl, ők meg azt mondták, hogy márpedig mi felvonulunk."

A Békemenet-szervező nem kímélte a tőle is jobbra állókat, a Mi Hazánk szerinte óriási baklövést követett el azzal, hogy „hősiesen elállták a Szabadság-hidat, ahová a kutya nem akart menni, így arra kényszerítették a felvonulókat, hogy a hatszor szélesebb és hatszor látványosabb Erzsébet-hídon menjenek át." Bencsik reméli, hogy a Pride-szervezők megköszönik a Mi Hazánknak, hogy „ilyen hülyék voltak.”

„Ki kell mondanunk, hogy ez egy súlyos vereség volt a jobboldal számára, de ez csak egy csata volt, és nem a háború. És mint minden vereségben, ebben is rengeteg értékes tanulság van."

- fogalmazott a Demokrata főszerkesztője.