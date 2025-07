Az Antarktiszon lecsukták a srácot, aki kisrepülőjével egyedül repüli körbe az egész világot

A 19 éves Ethan Guo tavaly indult útnak, hogy a tervek szerint száz repülési nap alatt Whisky Tango nevű kisrepülőgépével mind a hét kontinenst bejárja. Az utazás persze nem zökkenőmentes, már több mint 140 napja tart megszakításokkal az útja. Utoljára a Fülöp-szigetekről jelentkezett be, és úgy tűnik megint húzódik a projekt, hiszen ahogy a BBC írja:

A chilei hatóságok egy antarktiszi szigeten vették őrizetbe Guót, mert állítólag nem azon az útvonalon repült, mint amit korábban hivatalosan bejelentett.

A hírt ő maga is megosztotta X-en, hozzátéve, hogy él, és hamarosan beszámol a történtekről.

Guo bemutatkozó videója szerint 13 éves kora óta készül arra, hogy elsőként repüljön el teljesen egyedül mind a hét kontinensre. A gimnáziumot magántanulóként 15 éves korára elvégezte, rövidesen dolgozni kezdett, miközben a repülőgépeket tanulmányozta, és szponzorokat keresett az utazásához. 16 évesen már egyedül vezetett repülőgépet, de ekkor derült ki az is, hogy a testvére rákban szenved.

Guo testvére betegségét látva úgy döntött, a repülést összeköti egy jó céllal: útja során mindenhol igyekszik felkelteni a figyelmet a rákos megbetegedésekre, illetve adománygyűjtéseket szervez rákkutató intézetek számára.

A fiút most a King George-szigeten vették őrizetbe, ahol számos nemzetközi kutatóállomás található, és ahol júliusban jóval fagypont alatt marad a hőmérséklet. Guo 182-es repülőgépe Punta Arenas városából szállt fel Chile déli végében. A chilei ügyészség szerint Guo beadott egy tervet arra, hogy átrepülne Punta Arenas felett, de arról nem számolt be, hogy azon túl is repülne.

„A tervtől való eltérése aktiválta a riasztási protokollokat” – közölte az ügyészség, amely vádat emelet Guo ellen, mivel szerinte az ország repülési törvényeit két ponton is megsértette. A gyanú szerint Guo megsértette az Antarktiszi Szerződést is, amely a lakatlan kontinenssel kapcsolatos nemzetközi jogi helyzetet szabályozza.