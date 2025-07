Nagy Feró Azahriah-ról: „Fogalmam sincs, hogy ez a kölyök miről beszél, de gyanítom, neki sincs sok esze”

A Bors c. kormánybulvárlap a nyugdíjas rocknezész, Nagy Feró bevetésével igyekszik napirenden tartani a popzenész Azahriah múlt heti véglényezését. Az ifjú sztár csak úgy mellesleg értelmileg és mentálisan visszamaradott véglényeknek nevezte a Fidesz szavazóit az Instagramon, és bár egy idő után lekapta a posztot – majd elnézést is kért –, de ahhoz már későn, hogy ne érkezzenek a reakciók számolatlanul. Sokak mellett nyilván megszólalt Magyar Péter Tisza-elnök is.

A hétvégére nagyjából elaludt az ügy, és a Feró-megszólalás sem valószínű, hogy visszahozza a sztoriban rejlő eredeti energiákat. Pedig: „Megmondom őszintén, fogalmam sincs, hogy ez a kölyök miről beszél, de gyanítom, neki sincs sok esze, ami lássuk be, sokkal nagyobb baj. Főiskolát végzett emberként, próbáltam értelmezni, hogy mire is gondolhatott a »költő«, majd bevallom, bele-belelestem Azahriah néhány dalába és rájöttem, a leírt sorainál csak a dalszövegeit értem kevésbé. Azt hiszem, hogy ennek a kis taknyosnak, agyára mehetett a jó dolga, így unalmában megkereste a közelében fellelhető legnagyobb, épeszű erőt, és hogy egy kis izgalomhoz jusson, magára is rántotta azt. Más magyarázatot nemigen találok.”

Nagy öregek egymás közt Fotó: Németh Dániel/444

Sőt: „Ha valaki, akkor én tudom, milyen is rendszerkritikusnak, sőt a rendszer ellenségének lenni. Azahriah egy szerencsés kor gyermeke, hiszen nem kényszerül arra, hogy gondolkodjon, vagy legalább meggondolja a szavait. Szabad neki zagyvaságokat beszélni, énekelni és írni anélkül, hogy bárkitől, vagy bármitől tartania kellene. Ennek fényében bátran ki is áll az ostobasága mellett.”