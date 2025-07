Gyorsan terjedő erdőtüzekkel küzd Dél-Franciaország, kedden délután a nagy füst miatt le kellett zárni Marseille repülőterét, a Narbonne közelében már több kétezer hektár égett le.

Fotó: CLEMENT MAHOUDEAU/AFP

A francia hatóságok Marseille-Provence repülőterét délben zárták le, a gyorsan terjedő tüzek miatt két közeli lakótelepet is evakuáltak. A város lakóit felszólították, hogy maradjanak otthon, csukják be az ablakaikat, tegyenek nedves ruhákat azok elég és az utakat hagyják szabadon a mentőegységeknek. Jelenleg több mint hétszáz tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén, munkájukat helikopterek és repülők is segítik.

Fotó: CLEMENT MAHOUDEAU/AFP

A Narbonne közelében keletkezett tűz ellen több mint ezer tűzoltó küzd, eddig több mint kétezer hektárnyi erdő égett le. A füst miatt ideiglenesen le kellett zárni az egyik Spanyolországba vezető autópályát. A tűz hétfőn délután 3 óra körül kezdődött, eddig ismeretlen körülmények között, egy szőlőbirtokon a Corbieres-hegységben. A szél miatt a tűz gyorsan terjedt a növényzetben, amelyet az elmúlt napok súlyos csapadékhiánya és az elhúzódó hőhullám teljesen kiszárított.