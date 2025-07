Mennyi pénze is van Mészáros Lőrincnek?

Vihar utáni csendes, jó reggelt! Ez a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap főbb híreivel. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

POLITIKA

Szergej Lavrov a Magyar Nemzetben figyelmeztette Európát: miután egy Zelenszkij-interjú miatt hazaárulásról beszélnek, a kormánylap leközölt egy alákérdezős interjút az orosz külügyminiszterrel.

Fotó: TATYANA MAKEYEVA/AFP

Miután Hadházy Ákos arról írt, hogy készül a rendszer, ami a beazonosított képek alapján kiküldi a büntetéseket a Pride-résztvevőknek, a rendőrség közölte, hogy nem indul eljárás a résztvevőkkel szemben.

A KEHI a volt vezérkari főnök zsírleszívása után a szolgálati lakásáról is kiadott egy jelentést, a hivatal szerint több mint egymilliárd forintot költöttek el Ruszin-Szendi Romulusz szolgálati luxusvillájára. Magyar Péter szerint nem Ruszin-Szendi írt alá, a honvédelmi miniszer magát jelentette fel.

A Harcosok Klubja átköltözött a Facebookra.

Orbán az öccse gyanús vízumügyeiről: krimi.

Az óbudai polgármester hazugság terének nevezné át a Magyar Televízió előtti placcot.

Juhász Imre volt alkotmánybírót jelölték az alapvető jogok biztosának.

GAZDASÁG

404 héten keresztül minden szombaton meg kellene nyerned a lottóötöst, hogy annyi pénzed legyen, mint Mészáros Lőrincnek.

Illusztráció: Botos Tamás/444

Csapatostul szaladgáltak a csótányok a tiszás Kulja András orra előtt a Péterfy kórházban, le is videózta őket. A kórház szerint ha vannak is csótányok, a Főváros tehet róla. Karácsony Gergely ezen ironizált is.

Simicska egykori jobbkeze veszi meg Pintér Sándor volt őrző-védő cégét, az állami megbízásokban bővelkedő Civil Biztonsági Zrt. az újra aktív Nyerges Zsolté lesz.

Kiábrándítóak a májusi kiskereskedelmi adatok.

A gyerekvédelemnek felülről nyitott költségvetést és a kegyelmi ügy dossziéjának nyilvánosságra hozását ígérte Magyar Péter.

A tiltakozókat kiküldve, zárt ülésen döntött az ELTE a kutatóintézetek átvételéről.

KÜLFÖLD

Putyin kirúgta, majd lőtt sebbel holtan találták az orosz közlekedési minisztert, az állami nyomozók szerint öngyilkosságot követhetett el.

Roman Sztarovojt 2025. május 6-án. Fotó: DMITRY ASTAKHOV/AFP

Elon Musk burkoltan pedofíliával vádolta meg Donald Trumpot, miután megalapította saját pártját, Trump szerint a milliárdos csak a Teslák állami támogatásának végétől fél, ezért kezd önálló politikai projektbe.

A Nobel-díjas Krausz Ferenc szerint Ukrajna újjáépítését az Európában befagyasztott orosz pénzeszközökből kell finanszírozni, 131 Nobel-díjas indított petíciót ennek érdekében, amit bárki aláírhat.

A BRICS-államok a leghatározottabban elítélték Ukrajnát a Rio de Janeiró-i éves csúcstalálkozójukon, pedig Putyin ott sem volt.

Zelenszkij Trumpnak tetsző új nagykövetet akar küldeni Washingtonba.

Izraeli légitámadás Jemen ellen: húti hajót és kikötőt is megsemmisítettek.

TRAGÉDIA

Erin Patterson 2023-ban csinált ebédre egy Wellington-bélszínt, amibe hárman belehaltak, egy ember pedig intenzívre került: 9 héten át tartó tárgyalássorozaton derült ki a vád állításaiból és a tanúk vallomásából, hogy mi és hogy történhetett.

A gyilkos Wellington a victoriai legfelsőbb bíróság által kiadott fotón Fotó: SUPREME COURT OF VICTORIA/AFP

Önfeledt táborozásra mentek, de egy éjszakai vihar után legalább 28 gyerek halt meg az árvízben – ablakon húzták ki az elöntött faházakból a gyerekeket, a táborvezető is meghalt a mentés közben. De miért nem jött időben figyelmeztetés a texasi villámárról, és van-e köze a tragédiához az állam leépítésének?