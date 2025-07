Simicska egykori jobbkeze veszi meg Pintér Sándor volt őrző-védő cégét

Aki kicsit is képben van a NER-es és állami megbízásokban bővelkedő cégekkel, annak a Civil Biztonsági Szolgálat Zrt.-ről Pintér Sándor, a belügyminiszter, volt III/III-as államtitkára, Tasnádi László, milliárdos osztalékok, valamint állami megbízások sora juthat az eszébe elsőre. Talán pont a cég ilyen mértékű beágyazottsága okán is egészen meglepő és váratlan az az összefonódás, ami a napokban került a Gazdasági Versenyhivatal asztalára.

Pintér Sándor Fotó: Németh Dániel/444

A július 3-án benyújtott bejelentés arról szól ugyanis, hogy „a N.E.Z. Capital Kft. egyedüli irányítást szerez a Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. felett, ezáltal pedig a Nyerges Csoport irányítása alá kerül”. Már ha a GVH áldását adja az összefonódásra. Köznyelvre lefordítva az történik tehát, hogy Simicska Lajos egykori jobbkeze, aki 2018 nyarán vette át Simicska Lajostól a Fidesz egykori pénztárnokának komplett cégbirodalmát, majd egy érintéssel tovább is passzolta Orbán Viktor köréhez, most egy igazi nagyvaddal gyarapodhat. Pintér Sándor belügyminiszter egykori cégét szerezné meg.

Hogy vajon most is hasonló történik-e majd, mint egykoron a Simicska-birodalommal, vagyis Nyerges Zsolt csak egyfajta közvetítői, átmeneti tulajdonosi szerepkört tölt be, az egyelőre nem tudható.

A N.E.Z Capital Kft. egyébként egy egészen friss alapítású cég, idén április 11-én hozták létre a kötelező 3 millió forintos törzstőkével, fő tevékenységi köre üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás. Ez alapján tehát nem látszik, miből veheti meg a Civil Zrt.-t a N.E.Z., mivel a cégbírósági dokumentumok alapján egyelőre nem tőkésítették fel a céget, könnyen lehet, hogy valamilyen kölcsön segítségével szerzi meg a zrt.-t.

Nyerges Zsolt Fotó: botost/444.hu

Forrásra márpedig szükség lesz, hiszen a Civil Zrt. igen nagy cég. A legutóbbi beszámolója szerint az előző évi 26,3 milliárd forint után tavaly 28 milliárd forintos bevételre tettek szert, melynek döntő része (96,65 százaléka) biztonsági szolgáltatási tevékenységből származott. Végül az előző évi 4,1 milliárd után 10,1 milliárd forintos profittal zárta a tavalyi évet a Civil Biztonsági Zrt., ami annak köszönhető, hogy a leánycégektől osztalékként 8,9 milliárd forintot kapott, ami egészen kimagasló összegnek számít a cég történetében.

A tulajdonosok a tavalyi eredmény után 9 milliárd forint osztalékot szavaztak meg maguknak. Ezzel együtt 2022-ben és 2023-ban összesen 25 milliárd forintot vettek ki a Civil Biztonsági Zrt.-ből a tulajdonosok.

A cég bankszámláján tavaly év végén 3,6 milliárd forint volt, közel 4,2 milliárd forint pihent az eredménytartalékban (itt halmozódnak az előző évek gazdálkodásainak eredményei), és volt még 6,3 milliárd forintos tartozása is. Utóbbi tavaly jelentősen csökkent, hiszen 2023 végén még több mint 20 milliárdos adósságot görgetett maga előtt a cég.

A cég hivatalosan a Prostasia Zrt. tulajdonában van, ami Tölgyesi Vilmos és Szabó Péter nevén van, utóbbi ma is Pintér bizalmasának számít. Szabó volt rendőr dandártábornok, a belső elhárítás korábbi vezetője, a 2000-es évek elejéig pedig a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatánál töltött be vezető pozíciót. Innen azonban menesztették, mert eljárás indult ellene halált okozó ittas vezetés bűntette miatt.