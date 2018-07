Simicska Lajos átadja cégbirodalmát Nyerges Zsoltnak

Nyerges Zsolt, hátterében Orbán Viktor. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI

Közleményt adott ki a Közgép Zrt. egyik tulajdonosa és Simicska Lajos legrégebbi üzlettársa, Nyerges Zsolt. Az „üzlettársi kivásárlás a Simicska-érdekeltségeknél” cím alatti szöveg szerint



„Dr. Nyerges Zsolt megvásárolja dr. Simicska Lajos és családja saját és közös tulajdonában lévő építőipari, mezőgazdasági, média- és közterületi reklámpiaci, illetve vagyonkezelői üzletiérdekeltségeit. A kivásárlásra annak figyelembevételével kerül sor, hogy dr. Nyerges Zsolt az érintett cégek egy részében tulajdonostárs, mások irányításában pedig vezető tisztségviselőként vett részt”.

A közlemény szerint a szükséges versenyhivatali eljárásokat a Gazdasági Versenyhivatal eljárásrendjének megfelelően megindították, viszont a szerződések tartalma, a vételár és az üzlettársi kivásárlás egyéb részletei szigorú üzleti titkot képeznek, amelyet a felek akarata szerint nem hoznak nyilvánosságra.

A szolnoki illetőségű Nyerges Zsolt Simicska Lajos egyik legrégebbi üzlettársa. Sokáig ő volt a 2010 és 2014 között közel 300 milliárd forintnyi építési közbeszerzésben részt vállaló Közgép Zrt. vezérigazgatója is, és ugyan a cég éléről egy éve távozott, tulajdonosként megőrizte pozícióját a vállalkozásban.

Nyerges éveken keresztül tulajdonos és igazgató volt a Fidesz médiabirodalmát szervező Infocenter.hu Zrt.-ben is. Szolnoki illetőségűként régi ismerőse Lévai Anikó, rajta keresztül került kapcsolatba Orbán Viktorral is. Nyerges és Simicska 2010 és 2014 között nagyon jelentős befolyással éltek nem csak a kormányhoz közeli üzleti körök, de kormányzati pozíciók és közbeszerzések, elsősorban a fejlesztési és vidékfejlesztési minisztérium pénzosztásai és beosztásai valamint szabályozó hatóságok - többek közt az adóhivatal - felett.

Nyerges Orbán Viktor és Simicska Lajos 2015-ös látványos szakítása után is megőrizte pozícióját a cégbirodalomban, de később láthatóan hátrébblépett, amit jelzett az is, hogy lemondott az időközben kegyvesztetté vált Közgép vezérigazgatói posztjáról. Meglepetést keltett, amikor 2016 áprilisában, a szolnoki futballstadion átadóján Nyerges és Orbán már közösen is mutatkoztak.

Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Nyerges Zsolt, a Szolnoki MÁV FC tulajdonosa az újjáépített Tiszaligeti Stadion megnyitóján Szolnokon 2016. április 9-én Fotó: Máthé Zoltán

2017 elején híre ment, hogy alaposan megromlott a viszony Simicska és Nyerges között: arról is cikkeztek lapok, hogy a két, egykoron befolyásos üzletember szabályosan összeverekedtek.

Nyerges - aki korábban, Simicska betegeskedése idején is barátként beszélt üzlettársáról - tagadta, hogy megromlott volna viszonyuk, és hogy összekaptak volna.

A kampányban Simicska Lajos lapjai és tévéje, a Hír TV-je látványos harcot vívtak a Fidesszel, de azóta az oligarcha bezárta a Magyar Nemzetet és a Lánchíd Rádiót, leépítéseket eszközölt a súlyos veszteségeket termelő televíziónál és felfüggesztette a Heti Válasz támogatását is, amely a csőd szélére sodródott, és többet nyomtatásban már nem jelenik meg.