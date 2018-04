Holnap jelenik meg utoljára a Magyar Nemzet, éjfélkor leáll a Lánchíd Rádió

Kedd délelőtt bejelentették a Magyar Nemzet dolgozóinak, hogy az utolsó lapszámot készíthetik el a következő órákban. Az 1938-ban alapított lap ezzel megszűnik, és az mno.hu sem frissül többet.

A Lánchíd rádió éjfélig sugároz már csak műsort, utána végleg elhallgat.

Mindkét döntés mögött pénzügyi problémák vannak, a tulajdonos azt állítja, hogy nem tudja finanszírozni e sajtótermékeket. Mindkét lap tulajdonosa hosszú ideje Simicska Lajos volt.

A Simicska sajtóbirodalmához tartozó Heti Válasz is nagy gondban van. Itt a szerkesztőség lehetőséget kap, hogy találjon magának új tulajdonost. Ha ez nem sikerül, akkor az a lap is megszűnik.

A birodalomhoz tartozó Hír TV továbbra is működik, de a mostaninál kisebb létszámmal, többeket elküldenek a csatornától.

A Simicska Lajos érdekköréhez sorolt lap az Index is, bár abban formálisan nincs tulajdonrésze. Az Index körüli változásról nem kaptunk hírt.

Halvány remény

Nem hivatalos információink szerint a Magyar Nemzet stábjában él a remény, hogy nincs még veszve minden. Vannak állítólag tárgyalások, hogy a lap, vagy online változata, az mno.hu, egy új tulajdonos kezébe kerüljön. A legtöbben Ungár Pétert, az LMP elnökségi tagját, új parlamenti képviselőt emlegetik, mint lehetséges új tulajdonost. Ungárnak már van sajtóérdekeltsége: társtulajdonos a kormányprogandaként működő és állami hirdetésekkel kitömött Figyelőben, aminek működésére állítása szerint semmilyen hatással sincs. Piaci pletykák valamilyen módon hozzá kötik az LMP-hez kötődő Reflektor online lapot, illetve vannak pletykák arról, hogy köze lehet az azonnali.hu-hoz is.

Most azonban mindenkinek megszűnik a munkaviszonya a Magyar Nemzetnél, de amíg a végkielégítésük kitart, addig reménykedhetnek, hogy legalább egy részük folytathatja majd egy új tulajdonossal.

A G-nap is innen indult

A Simicska-féle sajtóbirodalom kiadványai közül a Magyar Nemzet, a Heti Válasz és a Lánchíd Rádió sokáig Fidesz-barát vonalat vittek: a Heti Válasz egy mérsékeltebb pozícióból, míg a Magyar Nemzetben előfordult, hogy nyilvánvalóan politikai megrendelésre raktak be cikkeket, és publicisztika rovatuk teljes lelkesedéssel szolgálta az orbánista vonalat.

Amikor Simicska Lajos és Orbán Viktor a 2014-es választás után összevesztek, mindkét lap lassan középre kezdett húzni, mérsékelt konzervatív irányt felvenni. Drámai változást 2015 február 6., az úgynevezett G-nap hozott.

Aznap a Magyar Nemzet főszerkesztője, társtulajdonosa és a Hír TV elnöke Liszkay Gábor bejelentette felmondását, a Simicska-sajtó öt másik vezető munkatársával együtt. Közleményükben lelkiismereti okokra hivatkoztak. Liszkay azóta a Magyar Idők című kiadványt vezeti.

Ezután a Magyar Nemzettől többen is távoztak, de Simicska biztosította a további működéshez a feltételeket, és ahogy a Hír TV-nél, úgy a napilapnál is sok új munkatársat vettek fel, aki közül többen nem fideszes szerkesztőségekből érkeztek.

2015 - 2018 között a Magyar Nemzetben az újságírók sokkal nagyobb szabadságot élvezhettek munkájukban, mint korábban, propaganda gyártása helyett teljes munkaidejükben érdemi anyagokon dolgozhattak. Sok esetben élesen kritizálták az Orbán-kormányt, de szemben az állami propagandasajtó üres fröcsögésével, nekik tényeken alapultak az írásaik. A lap tulajdonosával együtt egyre inkább húzott a Jobbik felé, de nem silányult ennek a pártnak szócsövévé soha.

A kampányban különösen sok, fideszes vezetők számára kínos ügyet mutattak be: itt jelent meg először a háziasított szarvasokra helikopterrel vadászó Semjén Zsolt ügye, és azok a papírok is, amelyekből kiderült, hogy Kósa Lajost 1300 milliárd forint kezelésével bízta meg egy csengeri nő, és 800 milliót még Kósa édesanyjának is el akartak utalni ők. Itt jelent meg egy nemzetközi pénzmosó bűnszervezet és a kormány kapcsolatát taglaló írás is. Sokan azt sejtették, hogy ezeket a cikkeket Simicska Lajos rendelte, vagy legalábbis ő küldi hozzá az információkat, és a történetek részei az Orbán Viktor elleni hadjáratának. A lap általunk megkérdezett több munkatársa is azt mondta viszont, hogy ezeket a történetek komoly munkával ők ásták elő, és nem kaptak anyagokat Simicskától. A kampány utolsó két hetére ezek a nagy történetek elfogytak. A sokak által várt Simicska-féle, Orbánt padlóra küldő atombomba sohasem jelent meg.