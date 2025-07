Orbán Ráhel úgy érzi, az Egyesült Államokban rengeteg új tudás érhető el, amit később itthon is szeretne kamatoztatni

„Éppen 15 éve jöttem haza az Egyesült Államokból, ahol egy nyári szemesztert tanultam a bostoni egyetemen. Már akkor tudtam, hogy egyszer szeretnék visszatérni tanulni Amerikába – most úgy tűnik, talán eljött ennek az ideje” – írja Instagram-oldalán Orbán Ráhel. A magyar miniszterelnök legidősebb lánya – Tiborcz István felesége – hozzáteszi, az elmúlt években egyre inkább körvonalazódott benne az elképzelés, hogy akkor vághat bele, amikor a legkisebb gyermeke is iskolás lesz. „Így nemcsak én fejlődhetek szakmailag, de a gyerekek is sokat tanulhatnak egy új közegben – önállóságot, rugalmasságot, nyitottságot” – írja.

A legkisebb gyermek, mint a posztból kiderül, ősszel megy iskolába.

Orbán Ráhel úgy látja: „Az Egyesült Államokban most különösen erős a lendület, inspiráló a versenyhelyzet, és rengeteg új tudás érhető el, amit később itthon is szeretnék kamatoztatni. A cél: tanulni, tapasztalni, hazahozni.”

Mindazonáltal: „A végleges elhatározás ugyanakkor még előttünk áll – mérlegelünk, gondolkodunk, beszélgetünk róla, családként.”

Az Orbán Ráhel–Tiborcz István házaspár nem most költözne először tartósabban külföldre, 2021 őszén átmenetileg Marbellára költözött a család.