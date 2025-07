Egy fitneszappon keresztül a saját testőrei fedték fel a svéd miniszterelnök titkos tartózkodási helyeit

A svéd miniszterelnök biztonságát éveken át veszélyeztethették a titkosszolgálat testőrei, miután a Strava fitneszalkalmazáson rendszeresen megosztották futó- és kerékpáros útvonalaik adatait – írja a Guardian.

Ulf Kristersson (jobbra) Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnökkel (balra) és Alexander Stubb finn elnökkel (középen) fut. Fotó: Ulf Kristersson/Instagram

Ulf Kristersson testőrei vélhetően akaratlanul árulták el a miniszterelnök tartózkodási helyét, útvonalait és mozgását – köztük szállodák és magáncímek részleteit is – azzal, hogy edzéseiket feltöltötték az alkalmazásba, ahol ezek nyilvánosan elérhetővé váltak. A Dagens Nyheter napilap hét testőr több mint 1400 edzését elemezte, ebből legalább 35-ször osztottak meg olyan adatokat, amik közvetlenül kapcsolódtak a miniszterelnökhöz és rendszeres tartózkodási helyeihez, beleértve titkos magánlakását is. Az útvonalak a lap szerint Kristersson külföldi, éjszakázással járó utazásainak helyszíneit is felfedték, például a lengyel-ukrán határ közelében, Tel-Aviv tengerpartján, alpesi sípályákon, a New York-i Central Parkban, mali katonai bázisokon, vagy épp a Seychelle-szigeteken.

A Strava nyilvános profiljai világszerte problémát jelentenek a biztonsági szolgálatok számára, 2023-ban egy volt orosz tengeralattjáró-parancsnokot állítólag nyilvános Strava-profilja alapján azonosítottak és öltek meg.

Az appra kikerült érzékeny információk más magas rangú svéd közéleti szereplőket is érintettek, köztük a királyi családot. A svéd biztonsági szolgálat, a Säpo közölte, hogy „nagyon komolyan” veszi az ügyet, és vizsgálatot indított. A szóvivője szerint „ezek az információk felhasználhatók a biztonsági szolgálat tevékenységeinek feltérképezésére. Most vizsgáljuk, hogy ennek milyen hatása lehetett.”