Orbán Viktor: Zelenszkij végülis egy komédiás

Orbán Viktor a Hotel Lentulai után a Patrióta Youtube-csatornán folytatta kormánymédiás körútját. Az interjúban több erős állítást is tett. Az ukrán elnököt komédiásnak, a Tisza Pártot pedig digitális politikai mozgalomnak nevezte, de azt is kimondta, hogy Varga Judit bántalmazó kapcsolatban élt.

Orbán először Volodimir Zelenszkijről beszélt. Szerinte az ukrán elnökkel egy új személyiségtípus jelent meg a politikában. „Ilyen influenszer politikus, vagy színész politikus, vagy végülis egy komédiás. Valaki, aki odakerült egy helyre, amire az előélete egyáltalán nem készítette fel. De mégis úgy döntött, hogy vállalja.”

Szerinte bár Zelenszkij elnöki szerepet ad elő, amikor mélyebben próbált vele beszélni, látta, hogy „tényleg egy komédiással” ül szemben.

Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban azt mondta, hogy csak akkor lesz tűzszünet és béke, ha az orosz és az amerikai elnök személyesen találkozik. A telefonálás ugyanis nem fog segíteni. Szerinte ha nem lesz személyes találkozó, a háború még hosszú hónapokig olyan keserves lesz, mint amilyen most.

Orbán legutóbb azt mondta Varga Juditról, hogy a volt miniszterben miniszterelnöki képességek voltak. Akkor arról beszélt, hogy Varga a minisztersége utolsó egy-másfél évében háromszor akart lemondani arra hivatkozva, hogy nem bírja, ami otthon megy. Orbán azonban biztatta, hogy tartson ki, mert fontos munkát végez.

A témát most azzal egészítette ki, hogy közelről látta, mi történik Vargával. „Többször is, talán háromszor is lemondott az utolsó másfél évben, egész egyszerűen azért, mert ezt a bántalmazó kapcsolatot nem tudta elviselni. Mindig próbáltam biztatni, hogy hátha, hátha, de nem tudta ezt rendezni, és aztán végül beesett a kegyelmi ügy, és ez el is sodorta őt is.”

Orbán hosszasan beszélt Magyar Péterről és a Tisza Pártról is. Azt mondta, hogy a Tisza nem egy klasszikus párt, hanem egy digitális politikai mozgalom. „A digitális térben van, annak minden erényével és bizonytalanságával. Nem tudhatod pontosan, hogy ami történik, az valóságos vagy nem.” Szerinte a digitális politikai mozgalmaknak is van életciklusa, és a Tiszáé most éppen mintha lefelé menne.

Magyar Péterrel kapcsolatban arról is beszélt, hogy a politikában nem nyerhetnek akármilyen karakterek. Bűnre, hitszegésre és árulásra nem lehet pártot építeni, vagy csak átmenetileg lehet, mert aztán széthullik az egész. Hisz benne, hogy „akármilyen technológiai kavalkádot is látunk, végül mégis az emberi minőség dönt majd”.

Szerinte azért nyer majd a Fidesz 2026-ban, mert több ezer olyan vezetője van helyi szinten, akiket ismernek az emberek. A miniszterelnöki versenyben pedig az segíti őket, hogy a háború és a gazdasági nehézségek miatt nem lehet lutrizni. Ilyenkor azok a képességek számítanak, amiket csak a tapasztalat garantál.

Végül a Tiszába igazolt volt vezérkari főnökről, Ruszin-Szendi Romuluszról is beszélt. Azt mondta, hogy a Ruszin-Szendi jelentette „baleset” a hadsereg bonyolult belső viszonyai miatt következhetett be.

Hiába igazgatja ugyanis a hadsereget a kormány a honvédelmi miniszteren keresztül, az alá-felérendeltségi viszony nem tud érvényesülni, mert a főparancsnok nem a miniszterelnök. „Ezért a vezérkari főnök kinevezése egy bonyolult ügy, és becsúsznak ilyen balesetek, mint amit most is látunk.”