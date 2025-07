Telex: Az ukrán fronton halt meg egy magyarországi magyar katona

A Telex információi szerint harci cselekmény közben életét veszítette Ukrajnában egy, az ukránok oldalán önkéntesként harcoló 21 éves magyar állampolgár. A lap a fiatal nevét is megtudta: Aser Benjámin 2004-ben született, a Magyar Honvédségben is szolgált szerződésesként, míg – a alp információi szerint – 2023 márciusában nem jelent meg a szolgálati helyén. Emiatt büntetőeljárás is indult ellene. Aser Benjámin az egyik legelitebb egységben, a 3. önálló rohamdandárban szolgált, mely az Azov Különleges Műveleti Dandárból kiválva jött létre – állította a Telex egyik forrása.

A cikkben megszólal Aser Benjámin apja, Aser Nátán is, aki ma Kanadában él, hisz – ahogy a szerzők fogalmaznak – egy furcsa ügy miatt ott kapott menedékjogot, Magyarországra nem is léphet be azóta. Most egy emlékalapítvány segítségével gyűjt a fia temetése körüli anyagiak előteremtésén. Az apa azt mondja, Benjámin 2021-ben tért vissza Magyarországra Kanadából, akkoriban jelentkezett a Magyar Honvédséghez. A cikk szerint Aser azt mondta, hogy fia autista volt, és semmi keresnivalója nem lett volna a magyar honvédségnél. Hivatásosnak nem is vették fel, szerződésesként szolgált távozásáig. „Azt szeretném, ha Kijevben vagy Torontóban temetnék el Bendzsit, de semmiképpen sem Magyarországon, mert akkor a sírját sem láthatnám” – fogalmazott az apa.