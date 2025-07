Hétvégi olvasnivalók nagymesterekről, építkezésekről és pizzarendelésekről

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, a mögöttünk lévő hét fontosabb-érdekesebb nagyobb anyagaival. Akad többféle hírlevelünk is, itt lehet közöttük válogatni, illetve feliratkozni.

Még nagyobb mester

Illusztráció: Kiss Bence/444

A hét egyik legnagyobb érdeklődését kiváltó cikke, arról, hogy többen is arról vallottak, a Nagymesterként ismertté vált F. Zsolt, aki a vád szerint a BKV-ba és a parkolásba beépült bűnszervezetet vezetett, és egy rakás politikust lefizetett, az Orbán-rendszer egyik legtitokzatosabb háttéremberét képviselte.

Életek itthon

Fotó: Orbán Ráhel/Instagram

Német és angol tannyelvű, „felelősségteljes világpolgárokat” nevelő, hangsúlyozottan multikulturális iskolát néztek ki információink szerint Tiborcz Istvánék New Yorkban a legnagyobb gyermeküknek, ami szintén arra utal, hogy a miniszterelnök lánya és veje tényleg elhagyhatja az országot.

Fotó: Kristóf Balázs

Elmentünk megnézni, hogy áll Mészárosék építkezése Felcsúton, és Lőrinc testvérébe, a szintén milliárdos Jánosba futottunk bele, aki nem volt nagyon lelkes. Emellett hétköznapi példák segítségével igyekeztünk bemutatni, hogy mennyire sok pénze van Mészáros Lőrincnek, megírtuk, hogy több mint 450 millió forintért vett földet Várkonyi Andrea, és írtunk arról is, hogy rekordbevételnek örülhetett tavaly Matolcsy Ádám barátja, valamint hogy Simicska egykori jobbkeze veszi meg Pintér Sándor volt őrző-védő cégét. A Lakmusz pedig bemutatta, hogy ki az a fideszes háttérember, akinek a neve Magyar Péter állítólagos Rogán-jegyzőkönyvében is előkerült.

Gárdonyban közben sorra kell tartani az időközi választásokat, most vasárnap is lesz három, mert sorra mondtak le mandátumokról a fideszesek, mi meg utánajártunk, hogy miért történt mindez. Foglalkoztunk azzal is, hogy a Szegedi Tudományegyetem Szociológia Tanszékének egyik tanára a Pride után egy bibliai idézetet posztolt, amelyben az áll, hogy ha férfi férfival hál, akkor halállal kell lakolnia, ami miatt a hallgatók és a tanszék kiakadt, de az egyetem vezetése hallgat. És miután fideszes politikusok már a MÁV állapotát is a Tiszára próbálják kenni, megnéztük, hogy 14 éven át, azaz a NER kezdetétől a Tisza felbukkanásáig mi is történt itthon a fontosabb vasútvonalakkal.

Miután nemrég a korábbinál részletesebb demográfiai adatokat közölt a KSH, megnéztük alaposabban, mi a helyzet a népességváltozás terén. És a helyzet lesújtó: a népességszám 2010-ben még 10 millió fölött volt, azóta csaknem félmillióval csökkent, és hiába nőtt csúcsra a hazavándorlók száma, az elvándorlóké gyorsabban emelkedett.

Fotó: Bankó Gábor/444

Ellátogattunk egy újépítésű siófoki luxustársasházba, ahol a tómenti túlépítkezés minden problémája előkerült, és az is kiderült, hogy attól még, hogy egy ingatlan rengetegbe kerül, még nem jelenti, hogy jó lesz ott lakni.

Világ

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Bőven látni jeleit annak, hogy Trumpnak kezd elege lenni Putyin húzásaiból. Az amerikai elnök közben újra berobbantotta a vámháborúját, továbbra is bizonytalanságban tartva egy sor országot és a piacokat. Különösen élesen ment neki Brazíliának, ahol a szélsőjobboldali puccsista volt elnököt segítené.

Havonta jelentkező frontösszefoglalójában Takács Márk megírta, mit hozott katonai szempontból a június az orosz-ukrán háborúban, és az egyre feszültebb magyar-ukrán viszonyban volt érdekes hír, hogy ukrán olajvezetékért lobbizik a MOL az EU-nál, az orosz függés megszüntetésre hivatkoznak.

Követtük a héten az Ursula von der Leyennel szembeni bizalmatlansági szavazást, melynek borítékolható volt a bukása, de így is tartogatott érdekességeket, megírtuk, hogy Irán a Telegramon keresztül szervezett be izraeli civileket, feltettük a kérdést, hogy tényleg annyira megbízható-e a Pentagon Pizza Index, és bemutattuk, hogy mi alapján tudott dönteni a bíróság a hatalmas érdeklődéssel kísért ausztrál gombamérgezős ügyben.

Podcastok

Mit lehet tudni a Szőlő utcai javítóintézet letartóztatott igazgatójáról? Hány áldozat lehet? Milyen kapcsolatai lehettek? És hogyan lehetett ezt ennyi időn át megúszni? – ezeket és további kérdéseket járták körbe kollégáink.

Stúdiónk vendége volt Krekó Péter, és a Political Capital igazgatója többek között arról beszélt, hogy Orbán elveszíteni látszik populista báját, de még nem döntötte el, hogy autokratikusabb, erőszakosabb irányba fordul-e.

A Tyúkólban pedig nem könnyű könyveket ajánlottak egy nem könnyűnek ígérkező nyárra, Ott Anna vendégszereplésével.

Jó regény

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

Marko Vidojković regényében Jugoszlávia mára a létező világok legjobbika az EU-t lehagyó gazdasággal, koszovói marihuána-ültetvénnyel. De van egy kis baj. Titkos átjárókon részeg csetnikek és usztasák potyognak át egy másik világból. A mienkből.