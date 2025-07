Két új egészségügyi szakértőt mutatott be nagykanizsai kongresszusán a Tisza, egyikük megalapítaná a Semmelweis Lovagrendet

Elkezdődött a Tisza Párt nagykanizsai kongresszusa. Rost Andrea, Tarr Zoltán, Bódis Kriszta és Bujdosó Andrea beszéde után egészségügyi kerekasztalt tartottak, amin Kulja András mellett két új szakértő is feltűnt. Egyikük Dr. Mágori Krisztina betegjogi képviselő, másikuk pedig Dr. Hegedűs Zsolt csípő- és térdspecialista volt. A kerekasztalt Magyar Péter moderálta.

Kulja András azt mondta, az egészségügyben országos szinten vannak problémák, ez pedig bizonyítja, hogy a rendszer nem működik. „Csak toldozgatás-foldozgatás megy.” A kormány pedig megpróbálja elfedni a problémákat. Szerinte az egész rendszert újra kell strukturálni.

Mágori Krisztina arról beszélt, hogy a rendszerben a legfontosabb hiányosság az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés. Nemcsak hosszú várólisták vannak, hanem területi egyenlőtlenség is. „Nem mindegy, hogy Szegeden vagy Szentesen szenved valaki balesetet.”

Fotó: Németh Dániel/444

Hegedűs Zsolt azt mondta, a jövő egészségügyét őszinteségnek, transzparenciának és partnerségnek kell jellemeznie. Példaként saját tapasztalatai alapján az Egyesült Királyságot hozta, ahol az őszinteség fontos eleme a rendszernek. A transzparencia azt jelenti, hogy a kórházi fertőzésekről is őszintén kell kommunikálni. A partnerség pedig azt, hogy a kormány meghallgatja a szakmai szervezeteket.

Hegedűs szerint a NEAK jelenlegi várólistáján még ő is elveszik. A várólistát transzparenssé kell tenni, és le kell rövidíteni. Ehhez viszont a külföldön dolgozó magyar orvosokat haza kell hozni.

Kulja azt mondta, egy ember nem tudja megoldani az egészségügy problémáit. Csapatmunkára lesz szükség. A Tisza-kormány pedig ezt tudja biztosítani.

Hegedűs azt is mondta, hogy ki kell hangosítani a betegek hangját. Nem szabad szőnyeg alá söpörni a betegek véleményét. A brit egészségügyi szolgáltató, az NHS betegvélemény mérésére használt módszerét haza is hozták, a leendő miniszterelnök egy gombnyomásra el tudja majd indítani az alkalmazását. A nemzetközi jó gyakorlatokat be kell hozni Magyarországra, és adoptálni kell őket. Vissza kell fordítani az agyelszívást.

Mágori arról is beszélt, hogy betegközpontú egészségügyre van szükség. Ehhez viszont változtatni kell dolgokon, nem elég csak papíron leírni, hogy betegközpontú egészségügyet építünk.

A betöltetlen háziorvosi praxisokkal kapcsolatban Hegedűs azt mondta, el kell törölni a jelenlegi, felháborító háziorvosi törvényt. Ugyanis partnerként kell tekinteni a háziorvosokra.

Hegedűs azt is bejelentette, hogy a magyar kórházakban megalapítaná a Semmelweis Lovagrendet. A rendnek olyan nővérek lennének a tagjai, akik még a professzorra is rászólhatnának, ha nem mosta meg a kezét.