Rácz András: Egy másik férfiről készült felvételt is belevágtak abba a videóba, amin Orbán Viktor Sebestyén József haláláról beszél

Orbán Viktor Facebook-oldalán pénteken megjelent egy videó a beregszászi Sebestyén József haláláról. Ebben a miniszterelnök arról beszél, hogy a tisztázatlan körülmények között elhunyt Sebestyént agyonverték, de Rácz András Oroszország-szakértő szerint nem is ez a legnagyobb baj a poszttal, hanem az, hogy

a videóba bevágott felvételek egyikén nem Sebestyén, hanem egy másik, Ungváron elhunyt férfi látható.

A bevágott videón a férfi egy kórházi ágyban fekszik, mindenféle orvosi műszerekre van rákötve, de az arcát nem látjuk. Ahogyan Rácz is írja, mivel az egész videó Sebestyén haláláról szól, nyilvánvaló, hogy azt akarja sugallni, hogy ezen a kórházas felvételen is Sebestyén van, miközben akit látunk, valójában egy 40 éves férfi, akinek a történetét a Kárpáti Igaz Szó írta meg május 27-én.

Rácz azt írja, a férfit május 17-én vitték be egy ungvári hadkiegészítőbe. Súlyos betegségben szenvedett, emiatt felmentése is volt a hadkötelezettség alól, mégis bevitték. A toborzóirodában rosszul lett, kórházba is került, és kómába esett.

Amit eddig tudunk az ügyről: