Trump: Csalódtam Putyinban, de még nem végeztünk egymással

Telefoninterjút adott a BBC-nek az amerikai elnök nem sokkal azután, hogy bejelentette az ukrajnai fegyverszállítások terveit, valamint azt, hogy súlyos vámokat vet ki Oroszországra, ha 50 napon belül nem születik tűzszüneti megállapodás. A közel húszperces beszélgetés fókuszában az orosz-ukrán háború és a nemzetközi biztonságpolitikai helyzet állt.

Már négyszer azt hitte, összejön a megállapodás Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Amikor arról kérdezték Trumpot, hogy bízik-e az orosz vezetőben, úgy válaszolt: „Szinte senkiben sem bízom.” Amikor megkérdezték, hogy befejezte-e a Putyinnal folyó tárgyalásokat, azt mondta: „Csalódtam benne, de nem végeztem vele. De csalódtam benne.” Felidézte: már négy különböző alkalommal is úgy gondolta, hogy megállapodás közelében vannak Oroszországgal.

Arra a kérdésre, hogy hogyan fogja rávenni Putyint a „vérontás megállítására”, annyit felelt: „Dolgozunk rajta, Gary.” Majd szarkasztikusan hozzátette: „Nagyszerű beszélgetésünk lesz. Azt mondom: »Ez jó, azt hiszem, közel vagyunk a végéhez«, és akkor lerombol egy épületet Kijevben.”

Az interjújában az elnök a NATO-t is támogatta – nem sokkal előtte tárgyalt Mark Rutte főtitkárral –, holott korábban elavultnak nevezte a szervezetet. „Azt hiszem, a NATO most a korábbi önmaga ellentétévé válik”, mert a szövetség „a saját számláit fizeti”. Trump továbbra is hisz a kollektív védelemben, mert ez azt jelenti, hogy a kisebb országok megvédhetik magukat a nagyobbakkal szemben.