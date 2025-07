Az Országos Vízügyi Főigazgatóság leállította a Zagyva kotrását

A Magyar Hang azt írja, a tiltakozások és a Magyar Madártani Egyesület nyilvános megdöbbenése után ezen a héten már nem kotorták érdemben a Zagyvát a felső szakaszon. Papp Ferenc, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Nógrád Megyei Helyi Csoportjának elnöke úgy tudja, az Országos Vízügyi Főigazgatóság egyeztetésbe kezdett az érintett hatóságokkal.

Az OVF pár napja közölte, hogy szerintük nem érint természetvédelmi védettségű, illetve NATURA 2000 területet a Zagyva medrének kotrása, amit a folyó felső szakaszán végeznek a napokban. A munkálatok megdöbbentették a Madártani Egyesületet, de az OVF a Telexnek azt írta, nincs miért aggódni az élővilággal kapcsolatban.

Az Energiaügyi Minisztérium szerint a kotrás „segít abban, hogy a patakban és a hozzá kapcsolódó tározókban több vizet tudjunk megtartani, így aszály idején is biztosítható legyen az ivóvízellátás és a talajvíz pótlása”. Szerintük a kotrás nem károsítja a természetet, hanem lehetővé teszi, hogy a Maconkai-tározóban elég víz legyen a lakosságnak és a természetnek is. „A munkálatokat természetvédelmi szakemberekkel egyeztetve, a védett élőhelyek megóvásával végzik. Ez a lépés biztosítja, hogy a jövőben is mindenki számára elérhető legyen a tiszta ivóvíz. A munkálatokat szigorúan ellenőrzött módon, a természetvédelmi szakemberekkel egyeztetve végzik. A kotrás csak a patak egy részét érinti, a védett állatok számára búvóhelyeket hagynak meg” – írták.

Az előtérben Szendőfi Balázs, a háttérben a kotrás a múlt héten Forrás: Facebook/Szendőfi Balázs

Elsősorban bizonyos madárfajok költési időszaka miatt aggódott a Madártani Egyesület Nógrád megyei csoportja, szerintük a folyó melletti növényzet eltávolítása természetkárosítás. Papp Ferenc szerint a munkálatokat a nagy felháborodás miatt fejezték be. Szerinte a hatóságok, a nemzeti park és a vízügy is egyeztet, mert a munkálatoknak itt még nincs vége.