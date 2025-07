Kubatov: Azahriah azt a kormányt kritizálja, amelyik megépítette azokat a stadionokat, ahol ő föllép

Kubatov Gábor is megszólalt Azahriah-ügyben, csaknem két héttel azután, hogy az énekes értelmileg és mentálisan is visszamaradott véglényeknek nevezte a Fidesz-szavazókat (majd bocsánatot is kért érte).

A Fidesz pártigazgatója azonban nem véletlenül várt ilyen sokáig, mert sikerült új szempontot behoznia a diskurzusba: Azahriah visszatérő koncertjeinek helyszínét, az MVM Dome-ot, mely „a Fradi vagyonkezelésében, egy német céggel közös üzemeltetésben működik.”

Szerintem ő is tudja, hogy ez hozzánk tartozik, azt a kormányt kritizálja, aki megépítette azokat a stadionokat, meg azokat az intézményeket, ahol ő föllép, és hál’ Istennek, de nagyon sok pénzt keres

– mondta Kubatov, aki felhívta a figyelmet arra is, hogy Azahriah ezek nélkül a stadionok nélkül, egy réten nem biztos, hogy össze tudta volna hozni ezt. Azt is elárulta a videó elején, hogy szereti Azahriah zenéjét, őt magát pedig egy jelenségnek tartja – meg egy gyereknek is.

Korábban megszólalt már a témában Németh Balázs, Nagy Feró és Lázár János is.