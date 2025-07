Legkésőbb szeptemberig bejelentenék Magyar Péterék a Tisza első miniszterjelöltjét

„Relatíve kevés olyan ember van a Tisza Párton belül, aki akár akarna, akár alkalmas lenne egy kormányzati pozíciót betölteni, úgyhogy mi inkább a szakemberekre és az igaz magyar emberekre hagyatkozunk” – mondta Magyar Péter a HVG-nek az országjárása első napján, amikor arról kérdezték, hogy szakembereket vagy párttagokat jelölne egy esetleges Tisza-kormányba.

Fotó: Németh Dániel/444

Szerinte valószínűleg lesznek „ilyenek is, meg olyanok is”, de abban biztos, hogy rengeteg alkalmas jelöltjük lesz minden területre. „Legkésőbb szeptemberben be fogjuk jelenteni az első miniszterjelöltjét a Tiszának, de önmagában ez egy kicsi párt, mert elsősorban nem pártot építünk” – mondta Magyar. A Tisza Párt hétvégi, nagykanizsai kongresszusán Pósfai Gábor, a párt operatív vezetője beszélt arról, hogy november utolsó hetében mutatják be a 106 jelöltet. A folyamatról azt mondta, először szeptember 30-ig minden választókerületben 3 személyt ajánlanak a helyi Tisza-szigeteknek. Az utána következő egy hónapban a jelöltek bemutatkoznak, és együtt dolgoznak a helyi Tisza-szigetekkel.

November 3-9. között a Tisza addigra elinduló applikációjában szavazhatnak majd a sziget-tagok. A három jelöltet rangsorolniuk kell, a harmadik legkevesebb szavazatot kapott jelölt kiesik. November 10-16. között a választókerületben élő bármely választópolgár szavazhat, szigorú azonosítás után. A választók a két jelölt közül választhatnak. November 20-ig a Tisza elnöksége megtárgyalja és jóváhagyja a jelöltet. Csak akkor vétózhat az elnökség, ha kiderül a jelöltről közben olyan információ, ami gátolja a rendszerváltást.