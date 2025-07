Szijjártó a Biden-korszak eredményeivel igazolta az amerikai-magyar kapcsolatok új aranykorát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az ipari automatizálással foglalkozó Emerson cég újabb beruházásának bejelentésén üdvözölte a Magyarország és az USA kapcsolataiban bekövetkező új korszakot, mely a kétoldalú gazdasági együttműködésben is tetten érhető.

Mindezt pedig a miniszter azzal látja igazolva, hogy hazánkban az amerikai cégek alkotják a harmadik legnagyobb beruházói közösséget, több mint 1500 vállalat nagyjából százezer embernek ad munkát, s az elmúlt három év mindegyikében megdőlt a kereskedelmi forgalom rekordja. Mindez azért is érdekes, mert az elmúlt három év (2022–2024) Joe Biden elnöksége alatt történt, hiszen Trump csak 2025 januárjában lépett hivatalba második ciklusában

Szijjártó arra is rámutatott, hogy a magyar kormányzat az utóbbi tíz év során 145 nagy amerikai vállalati beruházáshoz adott támogatást, amelyek összesen 19 ezer új munkahelyet teremtettek – ebből is négy évig Biden volt az elnök. A külügyminiszter most mégis csak arról beszélt, hogy idén, Donald Trump elnök beiktatásával új időszámítás kezdődött a kapcsolatban, amelyet mára a „barátság” kifejezéssel lehet legjobban leírni, miután a felek hasonlóan látják a világot feszítő legfontosabb dilemmákat, legyen szó a szuverenitásról, a bevándorlásról, a családok támogatásáról vagy a hagyományos értékekről.

A miniszter egyébként azt jelentette be, hogy az Emerson 2,5 milliárd forint értékű program keretében bővíti székesfehérvári kiválósági központját, illetve egy kutatás-fejlesztési projektet is elindít Debrecenben. Tájékoztatása szerint ehhez az állam félmilliárd forint támogatást nyújt, ezzel segítve 56 új, magas képzettséget igénylő munkahely létrejöttét.