Van, amire maradt pénze a MÁV-nak: Mr. Russia közel százmillió forintért ad tanácsot a vállalatnak

Két darab, egyenként 122 625 eurós, összesen mintegy 98 millió forint értékű megbízást kötött a MÁV-csoport két cége, a MÁV Pályaműködtetési Zrt. és a MÁV Személyszállítási Zrt. Klaus Mangold tanácsadócégével, írja a G7, mely szerint a két szerződést idén március 20-án és 25-én írták alá. A szerződések nincsenek fent a közbeszerzési portálon, mivel nem volt verseny az odaítéléskor, így csak az érvényes szerződések listájában bukkannak fel.

Klaus Mangold német üzletember, akit gyakran „Mr. Russia”-ként emlegetnek, évtizedek óta ismert figura a német nagyvállalati és orosz üzleti körök közötti kapcsolattartásban. Olyan cégek vezetésében vett részt, mint a DaimlerChrysler, a Metro, a TUI, vagy a Knorr-Bremse, miközben szoros kapcsolatot ápolt orosz oligarchákkal és vállalatokkal is. Egykori szerepe a Rothschild Bank orosz leányvállalatának élén, valamint az orosz energiaszektorral való összefonódása hozzájárult hírnevéhez, és pozíciójához mint bizalmi közvetítő a keleti és nyugati gazdasági érdekek között. 2022-ben ugyan elhatárolódott az orosz agressziótól, de kapcsolati tőkéje és keleti kötődései továbbra is meghatározóak.

Orbán Viktor kormányfõ, miután átadta a Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetést Klaus Mangoldnak, a Mangold Consulting GmbH tulajdonos-ügyvezetõjének, a DaimlerChrysler AG igazgatótanácsa egykori elnökének a Karmelita kolostorban 2024. december 5-én Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Magyarországon Mangold Orbán Viktor és a német gazdasági körök között is hídszerepet játszott: a 2010-es évek közepétől rendszeresen találkozott magyar kormánytagokkal, például Szijjártó Péter külügyminiszterrel, és szerepet vállalt több jelentős tanácsadói projektben is, köztük a paksi bővítés és a ferihegyi repülőtér állami visszavásárlása kapcsán. A MÁV-val kötött két tanácsadói szerződése annak a korábban is aktív kapcsolatrendszernek a része lehet, amelyben szerepet játszott a Rothschild Bank egyik magyar tanácsadója, Deák Tibor is, aki időközben a MÁV igazgatósági tagja lett. A MÁV-ot felügyelő Lázár János építési és közlekedési miniszter is jó viszonyt ápol német üzleti körökkel, egy korábbi cikk értesülései szerint ő mutatta be Orbán Viktornak Mangoldot is.

Mangold cége kifejezetten keleti kapcsolatrendszerre épít, ezt maga is hangsúlyozza: „Your top Connection in the East” – áll honlapjuk főoldalán. A tanácsadócég néhány fős stábbal is elképesztő profitot termel, a magyar megrendelések is hozzájárultak ahhoz, hogy 2023-ra már közel 5 milliárd forintnyi nyereséget érjenek el. Bár a német sajtó és több nemzetközi szivárogtatás is foglalkozott Mangold vitatott szerepeivel, hazájában továbbra is befolyásos figurának számít, és ezt a magyar kormány is elismerte: 2024 decemberében Orbán Viktor személyesen tüntette ki a Magyar Érdemrend középkeresztjével.

(via G7)