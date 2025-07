A Harcosok Klubja új AI-videójában egész évben Pride van, a telefonokból pedig kőolaj folyik

Nincs könnyű helyzetben a Fidesz így szűk egy évvel a választások előtt, hiszen az eredményeivel mégse kampányolhat a párt (pl. „Tizenöt év alatt elértük, hogy a magyar állam az alapvető feladatait se tudja elvégezni!”), úgyhogy ilyenkor rendszerint meg kell védeniük a magyar lakosságot valamitől.

Bár az ukrán narratíva is nagyon felpörgött az elmúlt hetekben, nem akarnak mindent egy lapra feltenni, ezért újra előhúzták az LMBTQ-témát is, és a Harcosok Klubja Facebook-csoportban most közzé is tettek egy propagandavideót, amely a készítők szándéka szerint megmutatja, milyen hely lenne Magyarország, ha pártunk és kormányunk nem védene meg a szívárványszínűnek álcázott fekete veszélytől.

Ennek megfelelően a megrázó erejű AI-videó első felében a Pride-ról összevágott képeket láthatunk, bús zenével és sátánian kacagó felvonulókkal, majd miután utóbbiakat jól összekenik valami kőolajszerű fekete kulimásszal, az folyni kezd a gyerekek telefonjaiból is. A helyzet azzal fenyeget, hogy mindent ellep a fekete lötty, és anélkül, hogy a poént lelőnénk, elárulható, hogy végül minden megoldódik.

A csoportban megjelent beharangozó poszt szerint „a Pride újra kinyitotta az utat a gender kérdésről”, és az Orbán Viktor nevében írt poszt úgy fogalmaz, hogy „a baloldal Brüsszellel közösen fel akarja számolni a magyar gyermekvédelmi rendszert”, és erre „elkészült a HK válasza”. „A gyerekeinket és unokáinkat meg fogjuk védeni!” – írta Orbán Viktor.

(via Telex)