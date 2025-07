Lezárult a belső vizsgálat az Uzsoki VIP-osztálya ügyében, csak éppen az eredmény nem lett nyilvános

Válaszolt a Belügyminisztérium Hadházy Ákos kérdésére az Uzsoki utcai kórházban működő VIP-ellátással kapcsolatban - vette észre a hvg. Rétvári Bence államtitkár válasza alapján a belső vizsgálat lezárult, azonban az eredményt nem hozta nyilvánosságra, csak annyit írt, hogy az információk még „további döntések alapjául szolgálnak” majd. Eközben egy rendőrségi nyomozás még zajlik.

Fotó: Halász Júlia

A független országgyűlési képviselő már többször foglalkozott a zuglói kórház különleges osztályával, például tavaly szeptemberben számolt be arról, hogy a kórházban „már a sürgősségi ellátást is hamarabb kapja meg az, aki a VIP Ambulancián eleget (arcátlanul sokat) fizet”, decemberben arról, hogy az ügyben csalás gyanújával nyomozás indult, majd februárban arról, hogy a fideszes Papcsák Ferenc cégének kell fizetnie annak, aki a kórház VIP osztályán akar (azonnali) ellátást. Múlt hónapban pedig azt is megírtuk, hogy milyen szép osztalékkal távozott a botrányba keveredett, engedély nélkül tevékenykedő cégéből a fideszes politikus, aki jelenleg a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsági elnökeként dolgozik.

Hadházy július elején küldött kérdéseket az esettel kapcsolatban Pintér Sándor belügyminiszternek, miután a Miniszterelnökség még áprilisban közölte, hogy mindenre kiterjedő vizsgálatot indított az ügyben. A független képviselő többek között arra volt kíváncsi, hogy „vizsgálta-e az OKFŐ az Uzsoki kórház VIP-ellátását és a kapcsolódó szerződéseket, és milyen eredménnyel?”.

A kérdésre Rétvári Bence államtitkár válaszolt, mint írta január elején rendelték el a belső vizsgálatot, ami kitért az osztály működésére, a térítéses szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződésekre, valamint az ebből származó bevételekre. Azóta pedig lezárult ugyan az eljárás, de válaszában az eredményt nem árulta el, csak azt írta, hogy