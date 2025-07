Nemzetközi csecsemőkereskedelmi hálózatot leplezett le az indonéz rendőrség

Nemzetközi csecsemőkereskedelmi szindikátust leplezett le az indonéz rendőrség - írja a BBC. A hatóságok 13 embert tartóztattak le, miután hat olyan kisbabát mentettek meg az indonéziai Pontianak és Tangerang városokban, akiket éppen át akartak csempészni Szingapúrba.

Fotó: AMELIE-BENOIST/BSIP via AFP

„A csecsemőket először Pontianakban helyezték el, ott készítették el az úti okmányaikat, mielőtt Szingapúrba küldték volna őket” – mondta Surawan, a nyugat-jávai rendőrség bűnügyi nyomozó igazgatója a lapnak. A hatóságok szerint a hálózat olyan szülőket vagy várandós anyákat választott ki, akik állítólag nem akarták felnevelni gyermeküket – a kapcsolatfelvétel pedig sok esetben a Facebookon indult, majd privátabb csatornákon, például WhatsAppon folytatódott.

„Egyes babákat még a méhben lefoglaltak” – mondta Surawan. „Születés után a szülési költségeket átvállalták, majd kártérítést fizettek, és a csecsemőt elvitték.”

A rendőrség szerint a csoport tagjai között voltak toborzók, akik csecsemőket kerestek felvásárlásra, gondozók, akik elhelyezték őket, és olyanok, akik hamis személyazonosító és utazási dokumentumokat (családi könyvet, útlevélet) készítettek számukra. A csecsemőket két-három hónapig nevelték a gondozók, mielőtt Jakartába, majd Pontianakba szállították volna őket, ahol elkészítették a születési anyakönyvi kivonataikat, útleveleiket és egyéb irataikat.

Egy-egy babát 11–16 millió indonéz rúpiáért, azaz nagyjából 250 - 350 ezer forintért, adtak el – közölte a rendőrség. A letartóztatottak elmondása szerint a hálózat legalább 12 fiú- és 13 lánycsecsemőt adott el belföldön és külföldön – többségük pedig Nyugat-Jáva különböző régióiból származott.

Az indonéz rendőrség csütörtökön bejelentette, hogy „elsődleges feladatuk” az örökbefogadók beazonosítása Szingapúrban. „Összevetjük az adatokat azokkal a csecsemőkkel, akik elutaztak, hogy pontosan tudjuk, kik távoztak, kikkel, mikor és kik az örökbefogadók” – mondta Surawan újságíróknak. A rendőrség információi szerint a legtöbb babának megváltozott az állampolgársága, de még keresik az útleveleiket.

Surawan emellett azt is elmondta, hogy a csecsemőket megállapodás keretében adták át a szülők – az eddig beazonosított esetek közül tehát egyik sem volt emberrablás. Ha volt is bejelentés eltűnésről, az azért történt, mert a közvetítő nem fizette ki a megígért összeget. „Gyanítható, hogy egyes szülők pénzügyi nehézségek miatt egyeztek bele gyermekeik eladásába. Így ők is büntetőeljárás alá kerülhetnek” – tette hozzá Surawan.

„Ha bebizonyosodik, hogy a szülők megállapodást kötöttek az elkövetőkkel, gyermekvédelmi és emberkereskedelem elleni bűncselekményekkel is megvádolhatók” – mondta.

Az indonéz rendőrség az Interpol és a szingapúri rendőrség segítségét kérte, hogy elfogják a külföldön tartózkodó elkövetőket és a vevőket. „Körözési listára tesszük őket” – mondta Surawan. „Továbbá piros jelzést adunk ki, vagyis kérjük az adott ország hatóságait az elfogásukra.”

A gyermekkereskedelemmel foglalkozó szindikátusok jellemzően kétségbeesett helyzetben lévő nőket céloznak – mondta Ai Rahmayanti, az Indonéz Gyermekvédelmi Bizottság (KPAI) tagja. „Például ha nemi erőszak következményeként estek teherbe, elhagyta őket a férjük, vagy alkalmi kapcsolatból származó, nem kívánt terhesség történt” – mondta.

Indonéziában az abortusz illegális, kivéve bizonyos eseteket, például orvosi vészhelyzetet vagy nemi erőszak miatti terhességet. Rahmayanti szerint a gyermekkereskedők gyakran szülészeti klinikáknak, árvaházaknak vagy szociális menhelyeknek álcázzák magukat, hogy kiszolgáltatott nők és gyermekek bizalmát elnyerjék. „Ezek a helyek kezdetben együttérző nyelvezetet használnak, azonban egy ponton pénzt ajánlanak és illegálisan ruházzák át a gyámságot” – mondta.

Noha nincs hivatalos adat a csecsemőeladásokról Indonéziában, a KPAI saját emberkereskedelemre vonatkozó statisztikái szerint a trend növekvő. Míg 2020-ban 11 esetet regisztráltak illegális örökbefogadással kapcsolatos gyermekáldozatokról, 2023-ban ez a szám 59 volt, köztük gyerekrablás és emberkereskedelem fedőügyletei is.

Az egyik legutóbbi eset 2024-ben történt: Depokban, Nyugat-Jáván és Balin is találtak eladásra szánt csecsemőket. A kisbabákat eltérő árakon adták el.

„Jáva szigetén 11 és 15 millió rúpia, között azaz 250 - 350 ezer forint között, míg Balin 20 és 26 millió rúpiáért, azaz 430 - 530 ezer forintért adták el a csecsemőket” – mondta. „Az ár függött például a baba kinézetétől is.”