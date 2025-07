Rekord: a hirado.hu megírta minden álhírek anyját

Az 1970-es évek közepén óriási poén jött divatba a józsefvárosi ovikban és az általános iskolák alsó tagozatain. Komoly arcot vágva azt kellett mondani a másiknak, hogy

„Anyád kurva”,

majd amikor az illető felemelte a kezét, hogy megpofozzon, azzal kellett gyorsan folytatni, az arcodat vigyorgósra igazítva, hogy

„mellett ment el a piacon”.

Ezt a poéntechnikát idézte fel az imént a közpénzből fenntartott köztévés Híradó, amikor a következő szöveget posztolta ki a Facebookra:

Azt, hogy ezt nem direktben viccnek szánták, abból lehet sejteni, hogy az ábra bal alsó sarkában apró betűkkel az áll, „Forrás: Real-PR 93”. A cucc ettől persze csak még viccesebb lett.

A kommenteket megnézve sajnos kiderül, hogy a kiposztolt szöveg nem valamiféle ironikus-önironikus művészi utalás arra, hogy az Orbán-rendszer egyik célja a szavak értelmének megsemmisítése, hogy semmiről se lehessen beszélni. Hanem a Fidesz-közeli Real-PR 93 nevű cég állítólagos kutatásának állítólagos eredményeit promózza, ami szerint a Tisza támogatóinak a többsége is pozitívan értékelte, ahogyan a kormány a nemrég pusztító vihart kezelte. Vagyis a tiszások többsége is elégedett a kormány tevékenységével --- vihar után, az anyád kurva --- mellett ment el mintájára.

Ezt a kutatási eredményt persze senki sem hiszi el, de ez a legkevésbé fontos elem az ügyben. Ez a mondat ugyanis történelmi relikvia. Az álhír a szemünk előtt falja fel önmagát és dekonstruálódik a nagy büdös semmibe. Ez a kiposztolt mondat már túl van a trollkodáson, hiszen önnön létezésén kívül nincs semmiféle célja. Ezzel már nem lehet manipulálni, ezt a kommunikációs meetingeken elképzelt kretén szavazó sem veszi be, sőt nem is célja, hogy bevegyék. Ez nem fordít meg senkit, nem manipulál, nem üt szöget egyetlen fejbe sem, nem mos agyat és nem mérgez kutat, az árkokról nem is beszélve. Ez a szabadvers a mélypont ünnepélye. Micsoda látnok volt Pilinszky, amikor a Mélypont ünnepélyének elején feltette a kérdést:

Az ólak véres melegében

ki mer fideszes kormánymédiát olvasni?