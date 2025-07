Snoop Dogg társtulajdonos lett a walesi Swansea focicsapatában

Az amerikai rapper, Snoop Dogg kisebbségi tulajdonrészt vásárolt az angol másodosztályban szereplő Swansea City futballcsapatában – írja a Guardian. A zenész a második híres ember a walesi klubnál, három hónapja az aranylabdás horvát válogatott Luka Modrić is befektetett a csapatba. „Köztudott, mennyire szeretem a futballt, de különösen izgalmas számomra, hogy most klubtulajdonosként csatlakozhatok a Swansea Cityhez. A klub és a város története mélyen megérintett. Ez egy büszke, munkásosztálybeli közösség és csapat – egy alulértékelt együttes, ami képes visszavágni, akárcsak én. Büszkeséggel tölt el, hogy a Swansea City része lehetek, és mindent megteszek majd azért, hogy segítsem a klubot” – mondta az 53 éves rapper, aki csütörtökön segített is bemutatni a csapat új hazai mezét.

A Swansea többségi tulajdona 2023 novembere óta amerikai kézben van, Brett Cravatt és Jason Cohen vezetésével. Amint kiderült, hogy Luka Modrić a klub befektetője lett, a Swansea közösségimédia-követőinek száma azonnal megugrott. Snoop Dogg-nak pedig közel 89 millió követője van Instagramon – több mint kétszer annyi, mint a Real Madridból az AC Milanba igazoló játékosnak –, így várhatóan a klub online népszerűsége tovább nő majd.

Snopp Dogg szenvedélyes sportrajongó, korábban azt mondta, a skót Celtic az egy kedvenc csapata, és hogy szívesen nyitna egy hamburgerezőt a stadionnál. Emellett a tavalyi olimpián az NBC tudósítójaként dolgozott, vitte az olimpiai lángot, valamint edzett ifjúsági amerikaifoci-csapatokat is.