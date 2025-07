Egyre csak sűrűsödnek a kérdőjelek a lezuhant Air India repülőgép körül

Egyelőre megoldatlan rejtély az Air India 171-es járatának júniusi katasztrófája , amelyben 260 ember vesztette életét. A baleset előzetes vizsgálati jelentése nem adott egyértelmű válaszokat, inkább újabb találgatásokat indított el. A 12 éves Boeing 787-es gépen közvetlenül felszállás után mindkét üzemanyag-vezérlő kapcsoló hirtelen „kikapcsolt” állásba került – ezt a műveletet normál esetben csak a leszállást követően szokták végrehajtani. Ennek következtében a repülőgép teljesítménye leállt.

A pilótafülkében készült hangfelvétel szerint az egyik pilóta megkérdezte a másikat, miért kapcsolta le az üzemanyag-ellátást, mire az azt válaszolta, hogy nem ő tette. A felvétel azonban nem egyértelmű: nem lehet biztosan tudni, ki mit mondott. A gépet a felszálláskor a másodpilóta irányította, miközben a kapitány felügyelte a műveletet. Az egyik hajtóművet végül sikerült újraindítani, de a másik addigra még nem nyerte vissza a teljesítményét, és a gép kevesebb mint egy perc repülés után egy sűrűn lakott ahmedabadi városrészbe zuhant.

A történtek óta több elmélet is napvilágot látott. A Wall Street Journal és a Reuters szerint a vizsgálat a kapitány szerepére koncentrál, míg az olasz Corriere della Ser arról számolt be, hogy a másodpilóta többször is rákérdezett a kapitánynál, miért állította le a hajtóműveket. A 56 éves Sumeet Sabharwal kapitány és a 32 éves Clive Kunder másodpilóta együtt több mint 19 000 repült órával rendelkezett, és mindketten átestek a szükséges egészségügyi vizsgálatokon.

Az Indiai Légiközlekedési Balesetvizsgáló Hivatal (AAIB) és az amerikai NTSB egyaránt bírálta a médiában terjedő spekulációkat, hangsúlyozva, hogy a vizsgálat még tart. Az Indiai Kereskedelmi Pilóták Szövetsége „meggondolatlannak” nevezte, hogy bárki is a személyzetet hibáztatja, és türelmet kért a végleges jelentés megjelenéséig. A szakértők szerint a teljes hangfelvétel átirata, amely várhatóan szerepel majd a végső jelentésben, tisztább képet adhat az eseményekről.

Egy kanadai balesetvizsgáló úgy nyilatkozott: az üzemanyag-kapcsolók elmozdulása akár véletlen, akár szándékos is lehetett – de nem zárható ki a digitális hajtóművezérlő rendszer (FADEC) technikai hibája sem. Az előzetes jelentés mindössze egy rövid hangrészletet közölt a pilótafülkéből, ami csak újabb kérdéseket vetett fel: vajon a vizsgálók már tudják, ki beszélt, de az érzékenység miatt nem hozták nyilvánosságra? Vagy még ők sem biztosak benne?

A spekulációkat az is táplálja, hogy a jelentésből hiányzik a teljes hangfelvétel, és más, eddig nem igazolt elméletek – például egy elektromos tűz lehetősége – is felmerültek. Az AAIB vezetője, GVG Yugandhar hangsúlyozta: a baleset okairól csak a végleges jelentés fog hiteles válaszokat adni. Addig is a szakértők óvatosságra intenek: a jelenleg rendelkezésre álló töredékes információk alapján nem lehet egyértelműen emberi hibát vagy szándékosságot megállapítani. A végső válaszok – ha egyáltalán megérkeznek – még váratnak magukra.

