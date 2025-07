Hunter Biden nekiment George Clooney-nak, és az altatóra fogja apja tragikus elnökjelölti vitáját

Hunter Biden szerint az Ambien nevű altató is szerepet játszott abban, hogy apja, Joe Biden akkori amerikai elnök rosszul szerepelt a Donald Trumppal folytatott 2024-es elnökjelölti vitán.

A volt amerikai elnök problémás múltú fia, akit évek óta kábítószer-függőséggel, üzleti összeférhetetlenséggel és politikai botrányokkal hoznak összefüggésbe, ezeket egy trágár kifejezésekkel tűzdelt interjúban mondta, amelyet a YouTube-on futó Channel 5 with Andrew Callaghan közölt, éppen egy évvel azután, hogy idősebb Biden bejelentette visszalépését az elnökjelöltségtől.

Pontosan tudom, mi történt a vitán. Háromszor körberepülte a világot 81 évesen, fáradt volt, mint a szar, Ambient kapott, hogy tudjon aludni, aztán kiállt a színpadra, és úgy nézett ki, mint egy szarvas a reflektorfényben

– mondta Hunter Biden, aki szerint ez az eset táptalajt adott minden, az apjáról terjedő sztorinak.

Fotó: MANDEL NGAN/AFP

Joe Biden korábban a kimerültséget okolta, de altatókról nem beszélt. Egy virginiai kampányrendezvényen viccelődve azt mondta: „Nem hallgattam a stábomra... és majdnem elaludtam a színpadon.” A vita előtti hetekben Biden több külföldi úton is részt vett – járt Franciaországban a D-nap 80. évfordulóján, Olaszországban a G7-csúcson, majd Los Angelesben egy adománygyűjtő rendezvényen, és néhány napot a marylandi Camp Davidben is töltött felkészüléssel. A Fehér Ház akkoriban megfázással is magyarázta a gyenge szereplést.

Hunter Biden az interjúban élesen bírálta azokat a demokratákat, köztük George Clooney színészt, akik a vita után apja visszalépését sürgették:

Bassza meg ő is, meg mindenki a társaságában

– mondta.

Emellett tagadta, hogy köze lett volna ahhoz a zacskó kokainhoz, amelyet 2023-ban a Fehér Házban találtak. Bár Donald Trump korábban azt sugallta, hogy „vagy Joe, vagy Hunter” lehetett a felelős, Hunter Biden azt mondta: 2019 júniusa óta tiszta, és büszke józanságára. Az FBI májusban újranyitotta az ügyet. Mint ismeretes, Joe Biden egyik utolsó intézkedéseként tavaly teljes és feltétel nélküli kegyelmet adott a fiának.

(via NBC)