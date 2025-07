A kormányközeli lap szerint probléma, hogy a kormányközeli távközlési cég lapít a Majka-üggyel kapcsolatban

„Nem hatotta meg Majka szponzorait a Campus fesztiválon történt botrány: a Hell, az OTP és a One Magyarország hallgatásba burkolózott az ügyben” – kezdi cikkét az erősen kormányközeli Magyar Nemzet, ami azon problémázik, hogy a Majka körül megtalálható cégek nem háborodtak fel magukból kikelve, miután a rappert a Campus fesztiválon koncertje közben – amikor a Csurran, cseppen című számát adta elő, szerepe szerint Bindzsisztán miniszterelnökeként – „fejbelőtték” a színpadon egy mikrofonnal.

„Lapunk még kedd délelőtt kereste meg mindhárom vállalatot, hogy mi a véleményük arról, hogy szponzorált énekesük Orbán Viktor miniszterelnök fejbelövésével viccelődött. Választ azonban nem kaptunk tőlük” – folytatódik a cikk, amiből így egyrészt az derül ki, hogy a kormányközeli lap azonnal Orbán Viktorral azonosította a Majka által eljátszott korrupt miniszterelnököt. Másrészt az is kiderül, hogy a kormányközeli lap elfelejti, hogy a One tulajdonosa a kormányközeli, Jászai Gellért-féle 4iG. Jászai olyannyira NER-közeli, hogy a ő és családja Orbán Sáráékkal repült nyaralni. Ugyanitt talán azt is érdemes megjegyezni, hogy a Majkát szponzoráló OTP korábbi vezérigazgatója Csányi Sándor, aki nemrég adta át a vezérigazgatóságot a fiának, az OTP Bank közgyűlésén, ahol Orbán Viktor is ott volt, sőt, köszöntőbeszédet is mondott, ahol méltatta Csányi Sándor eddigi eredményeit. Végül pedig csak úgy ideteszek egy képet a szuperjachton Hell lattét szürcsölő Várkonyi Andreáról.

Várkonyi Andrea a ROSE D'OR szuperjachton szürcsölget Fotó: Németh Dániel/444

A címlapképen Szijjártó Péter és Majka látható a Külügyminisztériumban, 2021. április 19-én.