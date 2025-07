Gombaszögön is zúg a „mocskos Fidesz!”

A felvidéki fesztiválon is felcsendült a magyar kormányellenes rigmus, mások mellett Beton.Hofi és Dé:Nash koncertje előtt is zúgott a „mocskos Fidesz!” – írja az Új Szó.

A pozsonyi lap szerint a skandálás a szlovákiai magyar média egy részénél is kiverte a biztosítékot, a kormányellenes skandálástól a magyar kormány támogatásait féltik. A Körkép.sk írta, „a Gombaszögi Nyári Tábor a magyar kormány pénzén a Tisza Pártot futtatja”. Idén a Tisza alelnökével is beszélgettek a fesztiválon, ami azért is érdekes, mert tavaly abból volt botrány, hogy a szervezők letiltottak egy megvétóztak egy Magyar Péterrel tervezett beszélgetést.

Úgy tűnik tehát, az idei nyár slágere, a Mocskos Fidesz Summer átlépte az országhatárokat.