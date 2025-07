A férfi vízilabdázók is ezüstérmesek a világbajnokságon

A magyar férfi vízilabda-válogatott 15-13-ra kikapott Spanyolországtól a szingapúri vizes világbajnokság csütörtöki döntőjében, ezzel történetének nyolcadik ezüstérmét szerezte a világbajnokságokon.

Nagy Ádám (j) és a spanyol Alberto Munárriz Egana a férfi vízilabdatorna döntőjében. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A torna egyenes kieséses szakaszában eddig kiválóan vette az akadályokat a válogatott: a negyeddöntőben a vb-címvédő horvátokat, az elődöntőben pedig az olimpiai bajnok szerbeket győztük le. A döntőben az Európa-bajnok Spanyolország volt az ellenfél, akiktől a csoportkörben egy rossz utolsó negyednek köszönhetően kikaptunk.

Jó védekezésekkel indult a meccs, csak míg mi kihagytuk az első előnyt, a spanyolok belőtték. Újabb előny, újabb gól, 2-0 volt oda négy perc után. Angyal Daniel lőtte az első magyar gólt, szélről pattintott egy szépet. A spanyolok újabb góljára Fekete Gergő kapáslövéssel válaszolt, Vígvári Vendel pedig egy támadással később egyenlített, 3-3. Az első negyed Csoma Kristóf bravúrjának és Angyal Dániel utolsó másodperces góljának köszönhetően 5-5-ös eredménnyel ért véget.

Vámos Márton örül a góljának. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Csoma kapus a második negyedben is nagyon jól védett, de a vezetést nem tudtuk átvenni, igaz, az ellenfél is csak egy gólt szerzett. Vígvári Vince szenzációs ejtésével újra döntetlen volt, de félidőre ismét a spanyolok mehettek vezetéssel (7-6).

Burián Gergely bombagóljával indult a második félidő, sőt, az ő szélső góljával át is vettük a vezetést 2 perccel később, a mérkőzésen először (7-8). Emberelőnyből Vígvári kétgólosra növelte az előnyt, ebből a negyed végére egyet tudtunk megtartani, 9-10.

Fekete Gergő. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Gyorsan kettős emberhátrányba kerültünk a negyedik negyed elején, kiegyenlítettek a spanyolok, majd 1,5 perc alatt meg is fordították a meccset (11-10). Mi is kaptunk egy kettős emberelőnyt, gyorsan egyenlített is Burián. Innentől két spanyol gól következett, és nem is folytatódott jobban a meccs, 3 perccel a vége előtt már háromgólos volt a spanyol előny (14-11). Kapufákat dobtunk, a spanyol kapus, Aguirre pedig lehúzta a rolót. A csoportkörös meccshez hasonlóan megint a negyedik negyedben döntötték el a meccset a spanyolok, akik negyedszer lettek világbajnokok (15-13).

A csütörtöki a magyar csapat ötödik érme a szingapúri vizes világbajnokságon, a női vízilabda-válogatott szerdán szintén ezüstérmes lett. A nyíltvízi úszók közül Bethlen Dávid ezüst-, Fábián Bettina és a vegyes csapat bronzérmet szerzett. A medencés úszóversenyek július 27-én, vasárnap kezdődnek.